Wiosna to czas nadziei i odradzającej się przyrody. Za jej meteorologiczny początek uważa się 1 marca. Choć dni stają się zauważalnie dłuższe, a słońce częściej wygląda zza chmur, synoptycy zapowiadają, że na prawdziwą wiosnę trzeba jeszcze poczekać. Tegoroczny marzec może okazać się bowiem najzimniejszy od lat.

Prognoza na marzec 2023. Czeka nas chłodny początek miesiąca

Najnowsza krótkoterminowa prognoza pogody, opublikowana przez IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego, nie daje nadziei na typowo wiosenny początek miesiąca. W pierwszych dniach marca temperatura maksymalna w całym kraju nie przekroczy 6 stopni C. Najcieplej będzie na zachodzie i północy. Temperatura minimalna wyniesie nawet -10 stopni C, a w południowym paśmie górskim spadnie do -12 stopni C. Chłód najmocniej odczują mieszkańcy południowej i wschodniej Polski.

Od 7 do 8 marca nastąpi gwałtowny spadek temperatury. Termometry wskażą nawet -19 stopni C w okolicach Suwałk. W górach będzie nieco cieplej, najniższa przewidywana temperatura sięgnie tam -16 stopni C.

Silny mróz będzie odczuwalny w niemal całym kraju, jednak najmniej da się we znaki w środkowej Polsce. Temperatura maksymalna dojdzie do tylko do 0 stopni C. Od 9 marca zrobi się zauważalnie cieplej i bardziej wiosennie. Najwyższa temperatura wystąpi na południowym wschodzie i będzie to 8 stopni C. W całym kraju nadal doświadczymy jednak silnych mrozów. Na południu osiągną one od -4 do -18 stopni C., na północy od -6 do -17 stopni C., a w centrum od -5 do -13 stopni C. Na zachodzie termometry wskażą od -7 do -16 stopni C., wschód odnotuje natomiast wartości zaczynające się od -10 stopni C. do aż -19 stopni C.

Pogoda w marcu. Spodziewane wiosenne opady śniegu

Jak czytamy w prognozach opublikowanych przez IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego początek meteorologicznej wiosny przywita nas również opadami śniegu, występującymi głównie na południu i północy kraju. W całym kraju możliwe są także opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Będą one najintensywniejsze 6 i 9 marca.