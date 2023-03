Śmigłowiec LPR czekał 30 minut pod marketem w Piasecznie. Odlot uniemożliwiły zaparkowane auta

Śmigłowiec LPR wylądował na parkingu przed supermarketem w Piasecznie, gdzie został wezwany do pomocy. Pacjent finalnie został przewieziony do szpitala karetką, natomiast maszyna przez 30 minut czekała, aż kierowcy zaparkowanych w pobliżu samochodów odjadą, by nie doszło do uszkodzeń karoserii.

