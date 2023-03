Obywatelka Niemiec z pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski. Straż Graniczna wyjaśnia, co zrobiła

Straż Graniczna informuje, że we wtorek grupa osób złamała zakaz wejścia na pas drogi przed barierą na granicy z Białorusią. Wśród nich była 26-letnia obywatelka Niemiec, która już wcześniej nie stosowała się do przepisów. Nałożono na nią zakaz wjazdu do Polski na okres 5 lat.

3 Straż Graniczna Otwórz galerię Na Gazeta.pl