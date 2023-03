Zmiany w maturze ustnej z polskiego. CKE skróciła listę pytań jawnych z 227 do 110 [LISTA]

Minister edukacji Przemysław Czarnek informował o możliwych zmianach w egzaminie ustnym z języka polskiego już 13 lutego br. Konkretne informacje, dotyczące pytań, które mogą się pojawić podczas egzaminu maturalnego, pojawiły się jednak dopiero 1 marca.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z maturą?

Matura 2023. Zmiany w egzaminie ustnym z języka polskiego

Podczas konferencji 1 marca, w której udział wzięli minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, zostały przekazane najnowsze informacje dotyczące tegorocznej matury. Przemysław Czarnek poinformował, że liczba pytań jawnych została zmniejszona z 227 do 110. Ta zmiana dotyczy również uczniów, którzy podejdą do egzaminu w 2024 roku.



W tym roku po raz pierwszy do matury podejdą uczniowie z czteroletnich liceów. Jeszcze w 2017 roku politycy zapowiadali, że matura w 2023 roku będzie o wiele trudniejsza. Gdy w 2019 roku uczniowie rozpoczęli naukę w liceach, podstawa programowa zapowiadała, że materiał będzie o wiele większy niż w latach wcześniejszych. Dotyczyło to przede wszystkim języka polskiego - liczba lektur wzrosła z 13 do 40. W związku z pandemią i wprowadzaną edukacją zdalną, minister edukacji postanowił zmniejszyć wymagania maturalne o ok. 25 proc. ze wszystkich przedmiotów.



W 2023 roku egzamin ustny z języka polskiego ponownie wrócił do programu po przerwie spowodowanej pandemią. Tegoroczni maturzyści będą musieli się zmierzyć z niejawnymi pytaniami z literatury, języka oraz kultury, oraz z pytaniami jawnymi - ich lista została właśnie opublikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Czarnek w obstawie SOP. "Nie było Bayer Full, choć lubię też taką muzykę"

Matura 2023. Jakie pytania będą obowiązywać na maturze ustnej?

Tegoroczni maturzyści będą mieli jedynie 110 jawnych zagadnień. Wśród nich znalazły się pytania dotyczące m.in:

"Księgi Rodzaju",

"Księgi Hioba",

"Księgi Koheleta",

"Mitologii" Jana Parandowskiego,

"Iliady" Homera,

"Antygony" Sofoklesa,

"Kroniki polskiej" Galla Anonima,

"Makbeta" Williama Szekspira,

"Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall,

"Roku 1984" George'a Orwella,

"Profesora Andrewsa w Warszawie" Olgi Tokarczyk.

Pełna lista pytań dostępna jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

"Fakt": Kolega Czarnka świętował urodziny w Operze Wrocławskiej. Dyrektorka odwołana