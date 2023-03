Afera mailowa. Tajne informacje ze skrzynki Dworczyka? Prokuratura wszczęła śledztwo

O śledztwie poinformowali dziennikarze TVN24, powołując się na pisma, które z Prokuratury Okręgowej w Warszawie otrzymali posłowie Cezary Tomczyk (Platforma Obywatelska) i Adam Szłapka (Nowoczesna). "Postanowieniem prokuratora z dnia 22.02.2023 zostało wszczęte śledztwo w sprawie ujawnienia (...) za pośrednictwem niezabezpieczonych środków komunikacji korespondencji mailowej zawierającej dane objęte klauzulą 'zastrzeżone', 'tajne' oraz 'ściśle tajne'" - brzmi kluczowy fragment.

Afera mailowa. Do pięciu lat pozbawienia wolności

Można wywnioskować, że śledztwo zostało wszczęte na podstawie artykułów 265 par. 1 i 266 par. 2 Kodeksu karnego. Pierwszy artykuł mówi o "ujawnieniu wbrew przepisom ustawy" informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Z kolei drugi odnosi się do funkcjonariusza publicznego, który "ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli 'zastrzeżone' lub 'poufne'" albo informację, którą "uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes". Za wymienione przestępstwa grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie dotyczy korespondencji z maja 2020 r. między Michałem Dworczykiem, byłym szefem kancelarii premiera, a jego doradcą ds. obronności, pułkownikiem Krzysztofem Gajem. Wojskowy w mailach miał dzielić się szczegółami ze swojej pracy. Według doniesień wysłał m.in. notatkę o wrażliwym z punktu widzenia obronności państwa systemie obrony powietrznej "Narew", dane o zasobie amunicji do czołgów Leopard 2, T-72 i PT-91. W jednej z wiadomości napisał wprost o tym, że przekazuje informacje niejawne.

Michał Dworczyk nic nie wie o śledztwie

Okazuje się, że bohater całego zamieszania nie wiedział o prowadzonych przez prokuraturę czynnościach. - Nie wiem nic na temat tego, żeby w mojej skrzynce były informacje niejawne. Nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie - zaznaczył Michał Dworczyk w rozmowie z TVN24. Dopytywany o treść maila płk. Gaja ujawnionego w październiku 2022 roku, odpowiedział: - Nie pamiętam. Pamiętam za to, że mam oświadczenie płk. Gaja, że żadnych niejawnych materiałów nie przesyłał. I to jest w aktach sprawy.

Przypomnijmy, od czerwca 2021 r. w mediach społecznościowych regularnie publikowane są maile, które mają pochodzić ze skrzynki elektronicznej Michała Dworczyka, a także innych przedstawicieli partii rządzącej. Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi na nasze pytania twierdziło wówczas, że mamy do czynienia z "akcją dezinformacyjną prowadzoną przez osoby z terenu Federacji Rosyjskiej".

Tekst jest aktualizowany.