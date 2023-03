Od początku tygodnia na pogodę będzie miał wpływ wyż znad Wysp Brytyjskich. To on będzie kierował w stronę Polski chłodne powietrze znad północnego Atlantyku. W pierwszych dniach marca trafi do nas nawet powietrze znad Oceanu Arktycznego.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na najbliższe dni. Początek marca będzie chłodny

1 marca temperatura będzie przekraczać nieco ponad 5 st. C, jednak w kotlinach górskich przez cały tydzień może się utrzymywać temperatura w okolicach - 10 st. C. Pierwszy dzień marca na zachodzie i południu będzie pogodny. Na pozostałym obszarze będzie sporo chmur, przez co możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

2 marca na wschodzie będzie pogodnie, natomiast pochmurno będzie w centrum i na południu. Maksymalna temperatura w kraju wyniesie od 5 do 8 st. C. Wiatr będzie słaby. 3 marca w całym kraju pojawi się deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Minimalna temperatura na wschodzie i południu wyniesie -2 st. C. W centrum Polski termometry wskażą ok. 0 st. C, natomiast nad morzem ok. 2 st. C. Maksymalna temperatura zapowiadana jest na południu i w centrum kraju - tam termometry wskażą do 7 st.C.

Grzyby w zimie? Tak, to możliwe. Te gatunki znajdziesz teraz w lesie

Pogoda w pierwszy weekend marca. Pojawi się śnieg

4 marca maksymalna temperatura na wschodzie i w dolinach górskich wyniesie ok. 2 st. C. W centrum kraju będzie nieco cieplej, bo termometry wskażą 4 st. C, natomiast na północnym zachodzie nawet 7 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Podobne warunki będą się utrzymywać 5 marca. Maksymalna temperatura na wschodzie i w centrum wyniesie 7 st. C. W dolinach górskich nieco cieplej, do 3 st. C.



Na wyższe temperatury musimy poczekać jeszcze kilka dni. "W najnowszej realizacji modelu długoterminowego ECMWF EPS nastąpiła zmiana. Pojawiły się dwa tygodnie z dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza. Zanim jednak dobrniemy do chwilowej wiosny, przed nami zimny, dziesiąty tydzień tego roku" - przekazało Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Prosty sposób na zastąpienie skrobaczki. Dodaj do wody ten jeden składnik