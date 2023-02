"GW": Próba sfałszowania egzaminu córki Piotrowicza nie ulega przedawnieniu. Dzięki przepisom PiS

Cały artykuł "Ustalenia 'Wyborczej': Nie ma przedawnienia dla Piotrowicza za ustawiany egzamin jego córki" dostępny na stronie "Gazety Wyborczej"

Kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, z którego wynika, że dwaj sędziowie z Podkarpacia mieli być nakłaniani do uzupełnienia karty egzaminacyjnej córki Stanisława Piotrowicza w czasie egzaminu na aplikację sędziowską w 2006 roku. Egzaminatorów miał namawiać były prokurator stanu wojennego i ówczesny senator PiS. Instrukcje polityka miał przekazywać sędzia Robert Pelewicz, który obecnie pełni funkcję wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Barbara Piotrowicz miała zostawić puste miejsca w pytaniach, których odpowiedzi nie znała lub nie była pewna. Sędziowie odmówili ingerencji, a córka Piotrowicza egzamin oblała.

"Wyborcza" podkreśla, że Barbara Piotrowicz nie została sędzią - była adwokatem, a za czasów rządów PiS "bez konkursu została prokuratorem". Obecnie pracuje w Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowane. "GW" zaznacza, iż została ona oddelegowana do tzw. pezetów, czyli najbardziej elitarnego wydziału, który jest podległy bezpośrednio Prokuraturze Krajowej. "Decyzje w sprawie tego typu awansów podejmuje osobiście Zbigniew Ziobro" - czytamy.

Stanisław Piotrowicz stwierdził, że próba nakłaniania sędziów do poprawy wyników egzaminu to "insynuacje".

Ingerencja w egzamin sędziowski córki Stanisława Piotrowicza. "Patologia"

"GW": Sprawa nie uległa przedawnieniu

Prokurator, który chciał zachować anonimowość, przekazał "Gazecie Wyborczej", że w tej sprawie mogło dojść do podżegania funkcjonariusza publicznego do przekroczenia uprawnień. W 2021 roku minęło 15 lat od opisywanej sytuacji, co oznacza, że sprawa teoretycznie się przedawniła.

W rzeczywistości w marcu 2020 roku w ustawach regulujących prawo w czasie epidemii pojawiał się zapis, że "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe". Prof. Jan Widacki, adwokat i wykładowca prawa, zaznaczył, iż przepis ten wstrzymuje przedawnienie próby sfałszowania egzaminu.

"Wyborcza" zwraca uwagę, na orzecznictwo Sądu Najwyższego ws. przedawnienia - SN uznał wstrzymane zostaje przedawnienie karalności czynów popełnionych zarówno przed, jak i po 30 marca 2020 roku.

Obecnie Stanisław Piotrowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes TK prof. Andrzej Rzepliński podkreślił, że sędzia "powinien mieć walor bezwzględnej nieskazitelności" i bez względu na to, czy sprawa się przedawniła, czy nie, należy ją wyjaśnić.

