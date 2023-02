Na pomysł patriotycznych ławek - biało-czerwono-niebieskich instalacji w kształcie konturów Polski - wpadł należący do Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ławki miały być "elementem akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK". Ich łączny koszt to 1 968 000 zł brutto.

REKLAMA

Ławki zaczęły pojawiać się w sierpniu 2022 r. Stanęły w 16 miastach: Białymstoku, Chorzowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Międzyzdrojach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i we Wrocławiu. Mimo zachwytu rządu, zapewnień o solidności oraz obszernej instrukcji obsługi, przypominającej o tym, jak się prawidłowo korzysta z siedziska, inwestycja nie przetrwała próby czasu, a dokładnie - warunków atmosferycznych. Konstrukcje zniknęły w listopadzie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Siedzieliśmy na najsłynniejszej ławce w kraju [wideo sprzed muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku]

Krzysztof Brejza zainterweniował. Patriotyczne ławki są... w magazynie

Zbadaniem, co się stało z patriotycznymi ławkami, zajął się senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. Polityk od września zadaje BGK serię pytań w trybie interwencji senatorskiej. W poniedziałek (27 lutego) napisał na Twitterze, jakie będą dalsze losy instalacji, które stały zaledwie trzy miesiące i kosztowały dwa miliony złotych.

Pracownik elektrowni Zaporoże ujawnia bestialstwo Rosjan. "40 grobów, żadnych krzyży"

"Elementy zdemontowanych instalacji tzw. 'ławeczek' są przechowywane w magazynach agencji Hackett Hamilton (dalej: Agencja HH)" - przekazała senatorowi Brejzie 16 stycznia Jolanta Wiewióra, dyrektorka zarządzająca pionem HR i komunikacji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak dodała, "od początku założeniem kampanii było przekazanie elementów konstrukcji po ich zdemontowaniu określonym podmiotom, tak aby mogły zostać ponownie wykorzystane w przestrzeni publicznej".

"BGK uczestniczy w ustaleniu sposobu finalnego zagospodarowania elementów zdemontowanych instalacji. Prace w tym zakresie w ciągu dalszym trwają, a ich celem jest jak najlepsze przysłużenie się lokalnej społeczności np. ławki i inne drewniane elementy zostały już przekazane do ponownego wykorzystania, a ustalenia co do ponownego wykorzystania pozostałych elementów są w toku" - czytamy w dalszej części odpowiedzi.

"Właścicielem instalacji wykorzystywanych w kampanii jest Agencja HH, przy czym od początku jednym z założeń kampanii ustalonym z BGK było przekazanie elementów konstrukcji po ich zdemontowaniu określonym podmiotom, tak, aby mogły zostać ponownie zagospodarowane w przestrzeni publicznej" - podsumowała Jolanta Wiewióra.

Odpowiedź BGK, którą opublikował Krzysztof Brejza, jest następstwem jego interwencji z początku stycznia. Pytał wówczas, gdzie składowane są zdemontowane elementy, czy jakiekolwiek elementy instalacji zostały już zutylizowane, kto jest właścicielem zdemontowanych części oraz kto był autorem ławeczek i kto nadzorował realizację tego projektu.

Ławki w kształcie Polski staną w każdym województwie. Koszt? 1,6 mln zł

Patriotyczne ławki "zrealizowały zakładany cel"

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego już we wrześniu 2022 r. informowali, że "akcja promocyjna" inwestycji, które wspiera Bank Gospodarstwa Krajowego, potrwa do końca listopada. Powodem jest kończąca się umowa najmu terenów pod konstrukcje. Dziennikarze poznańskiej "Gazety Wyborczej" wraz z końcem kampanii zapytali Annę Czyż, rzeczniczkę BGK, czy ta jest zadowolona z kampanii. - Kampania zrealizowała zakładany cel, jakim jest promocja Programu Inwestycji Strategicznych - odpowiedziała.

Kampanię skrytykowali politycy opozycji, nazywając ją wprost "bulwersującą". Kpił z niej także lider Platformy Obywatelskiej. - Miało być patriotycznie, wyszło pisowsko, po rosyjsku, niby śmieszne, a tak naprawdę straszne. Bo jak się zastanowicie, to tutaj jest przecież przepis prezesa Kaczyńskiego na Polskę - mówił Donald Tusk, nawiązując do tego, że na ławce oprócz bieli i czerwieni pojawił się kolor niebieski.

Patriotyczna ławka w Lublinie wytrzymała dwa dni. Można spaść z podestu

Rzeszów. A po ławce patriotycznej - tabliczka pamiątkowa

W Rzeszowie w miejscu "patriotycznej ławeczki" stanęła tablica "pamiątkowa" - poinformował portal rzeszow24.info. Za inicjatywę odpowiedzialna jest młodzieżówka Platformy Obywatelskiej.

"Za kwotę 6 milionów 700 tysięcy złotych wliczając promocję i koszty likwidacji można: sfinansować etat dla 75 psychologów w szkołach, wyleczyć sepsę u 165 pacjentów, oświetlić w Ukrainie 840 domów, zaopatrując je w agregaty prądotwórcze. Uwłaszczyć dwóch obecnych ministrów w wille. Za 6 mln 700 tys. zł z podatków można sfinansować również 3500 emerytur, 13 karetek, 13 400 świadczeń 500+" - można na niej przeczytać. "Oto była ławeczka na miarę naszych możliwości" - podsumowano.