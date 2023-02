Za pogodę w tym tygodniu będzie odpowiedzialny wyż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Przyniesie on nad Europę Środkową powietrze znad Oceanu Arktycznego i północnego Atlantyku. Centrum wyżu przypadnie na rejon Szkocji, by pod koniec tygodnia przemieścić się nad Anglię. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej możemy spodziewać się mroźnego tygodnia.

Pogoda na cały tydzień. Będzie mroźno i pochmurnie

Wtorkowy poranek przywitał nas chłodem odczuwalnym w całym kraju. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 stopnia C. na południowym wschodzie, w centrum zatrzyma się na 1 stopniu C., najcieplej będzie na północny i zachodzie, gdzie termometry wskażą około 4 stopni C. Słaby wiatr powieje na południu w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, w centralnym pasie będzie zmienny, a na północy kraju zawieje z kierunków zachodnich. W Karpatach miejscami spadnie śnieg.

Noc z wtorku na środę przyniesie lekkie rozpogodzenie dla zachodu i południa Polski. W pozostałych regionach będzie pochmurnie, a miejscami mogą wystąpić opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni C. na północnym wschodzie, przez -4 stopnie C. w centrum, aż po -7 stopni C. na Śląsku. Nad samym morzem będzie oscylować w granicach 0 - 2 stopni C. Wiatr powieje słabo, z kierunków północnych.

Noc ze środy na czwartek ściągnie do kraju ogólne rozpogodzenie. Temperatury maksymalne wzrosną od 5 do nawet 8 stopni C., na Suwalszczyźnie i nad samym morzem wskażą 4 stopnie C. Wiatr będzie słaby, północno zachodni.

Prognoza na cały tydzień. Od piątku opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Koniec tygodnia okaże się pochmurny i deszczowy. W całym kraju wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami może pojawić się śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od około 3 stopnie C. na północy do 7 stopni w centrum i na południu. Wiatr przybierze nieco na sile, zawieje z zachodu i północnego zachodu. Nad morzem w porywach osiągnie do 65 km/h.

W sobotę wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Temperatura maksymalna najniższa na wschodzie - około 2 stopnie C., w centrum 4 stopnie, a na północnym zachodzie 7 stopni C. Wraz z nadejściem niedzieli wartości te zmienią się w kolejno 3 stopnie C. na wschodzie i w centrum, oraz 7 stopni C. na północnym zachodzie.

Nadchodzi głęboki cyklon. Wiatr zawieje z prędkością nawet 100 km/h

Jak informuje Interia za PAP, w okolicach 3-4 marca znajdziemy się pod wpływem frontów atmosferycznych i układów niżowych, które przyniosą opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W następnych dniach nad Polskę dotrze głęboki cyklon, więc należy się spodziewać wichur. Ich apogeum ma wystąpić 8 marca. Prędkość wiatru może przekroczyć wtedy nawet 100 km/h.