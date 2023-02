Papież Franciszek odwiedzi Węgry. Terlikowski: Nie uczy się rzeczywistości. Szkoda

Zobacz wideo Odwiedziliśmy przedmieścia Kijowa. Ślady wojny są widoczne niemal na każdym kroku

W poniedziałek Watykan oficjalnie potwierdził, że papież przyleci pod koniec kwietnia z wizytą do Węgier. Informację tę skrytykował katolicki dziennikarz Tomasz Terlikowski. "Franciszek jest zaproszony do Ukrainy, gdzie trwa bestialski, barbarzyński atak Rosji, jest zaproszony do Polski, gdzie przebywają miliony ukraińskich uchodźców, tu jednak nie przyjedzie" - napisał.

"Zamiast tego pojedzie na Węgry, które prowadzą antyukraińską i prorosyjską politykę" - podkreślił publicysta. Jak dodał, "to zły sygnał". "Bardzo zły, pokazujący, że nie ma żadnej zmiany polityki watykańskiej wobec tej wojny, że Franciszek nie wyciąga wniosków z porażek własnej dyplomacji, że nie uczy się rzeczywistości. Szkoda" - podkreślił.

Franciszek odwiedzi Węgry

Papież przyleci do Węgier 28 kwietnia. Pierwszego dnia spotka się z władzami kraju - prezydentką Katalin Novák i premierem Viktorem Orbanem. Choć Węgrzy są w większości katolikami to i głowa państwa, i szef rządu są członkami wspólnoty kalwińskiej.

W sobotę 29 kwietnia papież prawdopodobnie pojedzie do Segedynu, by spotkać się z ubogimi, uchodźcami, a także węgierską młodzieżą. Dzień później odbędzie się msza święta na placu Kossutha przed budynkiem węgierskiego parlamentu, a po południu spotkanie ze środowiskiem akademickim oraz przedstawicielami świata kultury.

Łącznie papież Franciszek ma wygłosić pięć przemówień, jedną homilię, a także jedno rozważanie. Będzie to jego druga wizyta w tym kraju, poprzednio odwiedził Węgry w 2021 roku w czasie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

