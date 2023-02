CBA zabrało dokumentację z gabinetu ginekologicznego. Pacjentki zapowiadają kroki prawne

9 stycznia br. agenci z Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego prowadzonego przez dr n. med. Marię Kubisę w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim i na zlecenie prokuratury zabrali dokumentację medyczną pacjentek prowadzoną od 1996 roku. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc tłumaczył w poniedziałek na antenie TVN24, dlaczego CBA zabrała wszystkie dokumenty.

Czynności podjęte przez CBA, czyli zabezpieczenie dokumentacji z gabinetu było jedyną czynnością w tej sprawie, podjętą przez CBA. Wynikało to z faktu, że prokurator miał informacje o czynach wypełniających znamiona przestępstw, które pozyskał w toku innego postępowania

- tłumaczył Lorenc. Prokurator dodał, że w działaniach CBA chodziło o to, żeby mieć pewność, że wszystkie niezbędne dokumenty zostaną przekazane prokuratorowi. - W innym przypadku prokurator musiałby liczyć na to, że lekarka przekaże całość lub też część dokumentacji i np. nie zatai dowodów przeciwko sobie - podkreśla rzecznik prokuratury.

W sprawie nikomu nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Dr Maria Kubisa ma prawo wykonywania zawodu - podkreśla TVN24.

Szczecin. Agenci CBA zabrali dokumentację z gabinetu ginekologicznego. Pacjentki szykują pozwy

W poniedziałek informowaliśmy o tym, że pacjentki ginekolożki, których dokumentacje zabrało CBA, zrzeszają się w internecie pod auspicjami organizacji broniących praw kobiet i planują kroki prawne w obronie tajemnicy lekarskiej i obronie rozpowszechniania ich danych. Pacjentki zwracają uwagę na to, że nie mają dostępu do swoich badań i podkreślają, że informacje zawarte w zabranych przez CBA kartach są chronione przez konstytucję.

- Czuję, że są łamane moje podstawowe prawa. Nie czuję się bezpiecznie, kiedy wiem, że ktoś czyta tak prywatne informacje na mój temat. Czuję się zagrożona - przyznała jedna z pacjentek ze Szczecina w TVN24.

Z kolei dr Maria Kubis stanowczo zaprzecza zarzutom śledczych. - To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa. Zarzucili, że ja dystrybuuję środki farmakologiczne niedopuszczone do obrotu w Polsce, że w zasadzie nakłaniam do aborcji. Dla mnie to jest potwarz. Ponad 30 lat pracuję w zawodzie. To jest skandal - mówiła.

Według lekarki akcja CBA może mieć związek z lekiem przeciwbólowym, który doktor kupiła w aptece w Niemczech dla pacjenta, konkretnie dla 80-letniego mężczyzny. Doktor Kubisa zapewnia, że nigdy nie przepisała takiego leku kobiecie będącej w ciąży. Dlatego też o sprawie poinformowała Izbę Lekarską i Rzecznika Praw Obywatelskich.

