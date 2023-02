Kulisy tragicznego pożaru w Choroszczy. Zdarzenie poprzedził telefon od kobiety

Straż pożarna dostała zgłoszenie o pożarze w niedzielę ok. godz. 22:30. W poniedziałek przed południem TVN 24 podał, że kobieta, która zdołała wybiec z budynku, ok. 22:25 zawiadamiała policję o trwającej w jej domu awanturze. I to właśnie policja miała zawiadomić straż pożarną o pożarze w Choroszczy. Gdy straż dojechała na miejsce zdarzenia, cały dom był już w ogniu.

Burmistrz Choroszczy, z którym rozmawiał reporter stacji, przekazał, że kilka miesięcy temu rodzina miała założoną "niebieską kartę".

Pożar w Choroszczy. Policja dostała zgłoszenie o awanturze w domu

W pożarze zginęło troje dzieci w wieku 3, 8 i 10 lat oraz 45-letni mężczyzna. Budynek doszczętnie spłonął.

"Po częściowym przygaszeniu ognia i przeszukaniu domu odnaleziono i ewakuowano wszystkich poszkodowanych. Wszyscy byli bez oznak życiowych" - przekazał PAP rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Piotr Chojnowski. Przyczyna pożaru będzie ustalana w śledztwie.

