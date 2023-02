Ceny trufli za kilogram osiągają kwoty nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. W 2016 roku portal money.pl informował, że trufle białe z okolic Alby zostały sprzedane za rekordową sumę 450 tys. euro. Największa sztuka kosztowała 100 tys. euro. Choć najczęściej występują w Hiszpanii, Francji i Włoszech, zbierać można je także na terenie Polski.

Trufle w Polsce. Które gatunki znajdziemy w polskich lasach?

Trufle to grzyby, które rosną w glebie na głębokości ok. 10-20 cm. Według publikacji Doroty Hilszczańskiej "Polskie trufle. Skarb odzyskany", wydanej na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w Europie można spotkać ok. 25 ich gatunków (choć niektóre źródła mówią o nawet 200), przede wszystkim: truflę białą, truflę czarną, truflę letnią, truflę letnią owocnikującą, truflę białawą, truflę zimową, truflę wielkozarodnikową i truflę wgłębioną, z czego w naszym kraju potwierdzono występowanie przede wszystkim letniej, wgłębionej, wielkozarodnikowej, zimowej i białawej.

Trufle charakteryzują się kulistym kształtem, są pokryte brodawkami. Osiągają średnicę do ok. 10 cm, ich miąższ jest zwarty, a smak cierpki. Trufla wgłębiona znajduje się pod ścisłą ochroną.



Kiedy i gdzie szukać trufli?

W 2016 roku autorka pisała, że "liczba potwierdzonych stanowisk trufli letniej w Polsce wciąż jest niewielka". "Znane stanowiska trufli znajdują się głównie na terenach, gdzie występują rędziny czy pararędziny, gleby wytworzone na gipsach lub dolomitach, charakteryzujące się obojętnym i lekko zasadowym odczynem podłoża (od 7 do 8 pH) i zasobne w wapń" - czytamy.

Jak podaje autorka, pierwsze dojrzałe owocniki trufli letniej możemy spotkać już w połowie czerwca, natomiast od połowy września do pierwszych przymrozków owocnikuje jej jesienna forma, nazywana także truflą burgundzką. Trufla wielkozarodnikowa owocnikować może natomiast od połowy sierpnia. Dojrzewanie i plonowanie uzależnione jest jednak od warunków pogodowych.

Jak szukać trufli? Niezastąpione w tym są zwierzęta, zwłaszcza psy, choć Hilszczańska zwraca uwagę, że trufle swoim zapachem wabią także owady (przede wszystkim muchy i chrząszcze), a co za tym idzie, można spróbować wspomóc się ich obserwacją. Rozglądać się za nimi warto szczególnie w lasach liściastych i mieszanych. Warto zabrać z sobą także narzędzie, które pomoże nam przeczesywać ziemię.

