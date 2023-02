Pierwsze tygodnie marca upłyną pod znakiem zimowej aury: nie zabraknie chłodnych dni, a nawet mroźnych nocy. Na prawdziwą wiosnę musimy jeszcze poczekać.



Prognoza pogody na najbliższe dni. Zima nie odpuszcza, na wiosnę musimy jeszcze zaczekać

Brytyjski wyż spowodował, że nad Europą utworzył się układ ciśnienia, który będzie sprowadzać nad Polskę zimne masy powietrza z północy. Wyż blokuje napływ ciepłego atlantyckiego powietrza i wspomaga napływ zimnego powietrza do centrum kontynentu, a nawet w kierunku Francji i Hiszpanii - przekazuje Tomasz Wasilewski w tvnmeteo.pl. Według najnowszej prognozy pierwsze dni marca będą chłodne. W dzień termometry wskażą od 1 st. C na wschodzie do ok. 7 st. C na zachodzie kraju. Nocami temperatura może spaść nawet do - 10 st. C. W kolejnym tygodniu termometry wskażą na zachodzie kraju lekki mróz, również w ciągu dnia. Do połowy miesiąca podobne temperatury utrzymają się również na wschodzie oraz na zachodzie kraju - przekazuje synoptyk.

Prognoza pogody na trzy tygodnie. Początek marca będzie zimny

W pierwszych dniach marca możemy się też spodziewać opadów śniegu. "Od środy (1 marca) temperatura w dzień przeważnie będzie przekraczać 5 st. C, a w nocy nie powinna spadać poniżej - 5 st. C. Nadal będzie sporo chmur, a od piątku w wielu miejscami będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu" - przekazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centrum Modelowania Meteorologicznego opublikowało najnowsze prognozy na początek marca oraz kolejne tygodnie. "Model od ECMWF przekreśla nasze marzenia o ciepłym początku meteorologicznej wiosny. Duże, ujemne anomalie średniej temperatury powietrza prognozowane są na nadchodzące trzy tygodnie. Obecnie wszystkie modele długoterminowe są tu zgodne" - przekazali synoptycy na Twitterze

