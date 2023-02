Wypadek Beaty Szydło. Kierowca seicento usłyszał prawomocny wyrok

Zobacz wideo Ukraińcy na granicy z Polską rok po inwazji Rosji. "Do tego nie można przywyknąć"

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł prawomocny wyrok ws. wypadku kolumny rządowej, którą podróżowała ówczesna premierka Beata Szydło. Częściowo utrzymany został wyrok pierwszej instancji. Sebastian Kościelnik został uznany za winnego wypadku, jednak sąd nie wymierzył mu kary - podaje TVN24.

Jak przekazuje Onet, sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że kluczowe jest także zachowanie funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu (obecnie Służba Ochrony Państwa), który nie włączył odpowiednich sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych.

"Wiemy, jakie siły i środki zostały zaangażowane przez państwo, by udowodnić winę Kościelnika"

W połowie lutego strony wygłosiły mowy końcowe. - Mamy nadzieję, że sześć lat to wystarczający czas na rozpatrzenie prostego wypadku komunikacyjnego. Oczekujemy na sprawiedliwy wyrok - mówił mecenas Władysław Pociej, adwokat oskarżonego. - To zwykły wypadek komunikacyjny i z praktyki wiemy, że tego typu sprawy kończą się w pół roku, rok. Jednak wiemy, jakie siły i środki zostały zaangażowane przez państwo, by udowodnić winę Sebastiana Kościelnika - podkreślał.

Z kolei prokurator Rafał Babiński powiedział, że "sześć lat to za mało". - Czy przez sześć lat pokrzywdzeni usłyszeli słowo "przepraszam, żałuję tego, co się stało"? Nie. Wydaje się, że sześć lat to za mało - stwierdził.

Dodał również, że oskarżony nie wyraził skruchy i "robi z siebie ofiarę". - Był tylko młodym, niedoświadczonym kierowcą, może popełnił błąd. Ale oskarżony żyje w wirtualnym świecie, w bańce, przekonany, że jest bohaterem, a nie sprawcą - stwierdził prokurator, który domagał się uznania Sebastiana Kościelnika za winnego spowodowania wypadku, wymierzenia mu kary ograniczenia wolności, nakazania mu wykonywania prac społecznych, a także obciążenia kosztami procesu.

Przypomnijmy, do wypadku z udziałem aut BOR z seicento doszło 10 lutego 2017 roku. Sebastian Kościelnik miał wówczas 21 lat.

