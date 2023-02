Nad Polskę nadciąga zimne, niżowe powietrze z centrum nad północno-zachodnią Rosją - informuje TVN Meteo. Powietrze arktyczne pozostanie nad naszym krajem w najbliższych dniach. Lokalnie pojawiać będą się opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

"W poniedziałek wyż znad Wysp Brytyjskich sięgnie po Morze Czarne. W rozpogodzeniach temperatura nocami spadać może mocno poniżej 0 stopni Celsjusza, do -5/-10 st. C, a w górach do -15 st. C" - opisują meteorolodzy.

Silny wiatr nad morzem i w górach. W Karkonoszach do 100 km/h

Nad morzem powieje przeważnie dość silny, porywisty, północny i północno-zachodni wiatr. W porywach może osiągać 70 km/h. W pozostałej części Polski podmuchy będą łagodne i umiarkowane. Szczególnie silnie powieje w górach na szczytach Karkonoszy do 80-100 km/h. Dodatkowo silny i porywisty wiatr wraz z opadami śniegu w górach powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne - podają synoptycy ze strony fanipogody.pl.

