IMGW: Oblodzenia na północy i południu Polski. Wiadomo, co czeka nas w niedzielę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem już w sobotę po południu. Wieczorem z kolei synoptycy podali, że niebezpiecznie będzie w części województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia wydano również dla całego województwa warmińsko-mazurskiego.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Dniepr. Odwiedziliśmy blok, w który w styczniu uderzyła rosyjska rakieta

"Miejscami temperatura przy gruncie obniżyła się poniżej 0 st. C, co może dać początek zamarzaniu mokrych nawierzchni" - czytamy w kolejnym komunikacie IMGW.

IMGW: Oblodzenia na północy i południu Polski. Są ostrzeżenia

W weekend Polska jest w zasięgu aktywnego niżu, który przemieszcza się znad Bałtyku nad Litwę i dalej na północny wschód kontynentu. IMGW podaje, że w górach wystąpią intensywne opady śniegu Niewykluczone, że śnieg spadnie również na nizinach. Warunki na drogach będą trudne, w wielu miejscach wystąpi oblodzenie nawierzchni, będzie ślisko.

W sobotę po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała przed złymi warunkami pogodowymi, które mogą utrudniać jazdę. W województwach małopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim padał śnieg, a w województwie pomorskim - deszcz. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W niedzielę do Polski od zachodu zacznie docierać wyż znad Wysp Brytyjskich. Do kraju dotrze chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosło. Na północy kraju zachmurzenie będzie duże. Miejscami możliwe są przelotne opady śniegu, a nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty Nad samym morzem może osiągać prędkość do 60 km/h.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: