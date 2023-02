Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? Ojciec zmarłego zabrał głos

Mateusz Murański zmarł 8 lutego. Jego ojciec stanowczo zaprzeczył, że śmierć miała związek z narkotykami. - Z tego kłamliwego przekazu powstały jakieś bzdury o samobójstwie, o jakiejś imprezie i przedawkowaniu, to wszystko nieprawda. (...) Boli mnie, że pamięć po Mateuszu jest hańbiona podawaniem kłamliwych informacji - przekazał w czwartek (23 lutego) w rozmowie z portalem Salon24.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo W Fame MMA nie zawsze zwycięża faworyt. Wojtek Gola: Tutaj nie wiesz, co się wydarzy

Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? "To będzie ceremonia"

- To nie będzie pogrzeb, lecz ceremonia. Mateusz był pełnym radości człowiekiem i na pewno by chciał, żeby ta ceremonia miała w sobie też dużo optymizmu... - przekazał w rozmowie z portalem Jacek Murański.

- To był kolorowy ptak polskich freakfightów. Prywatnie bardzo sympatyczny facet. Różnił się od swojego wizerunku w internecie. Nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, zazwyczaj uśmiechnięty, uprzejmy. Przeprowadziłem z nim wiele wywiadów, byłem przy jego walkach - powiedział w rozmowie z Plotkiem konferansjer organizacji PRIME Michał Cichy. - Jego kreacja internetowa jednak mogła odpychać fanów, przez co zmagał się z dużą falą hejtu. Miał swoje problemy, będzie go nam brakować - dodał.

Szczegóły, data i miejsce ostatniego pożegnania Mateusza Murańskiego nie są jeszcze znane.

Śmierć Mateusza Murańskiego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego. "Cierpiał, zastanawiał się nad operacją"

Informacje o śmierci Mateusza Murańskiego potwierdziła prokuratura. - O zgonie poinformował członek rodziny, który nie mógł się dodzwonić do ofiary - przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk.

"Członkiem rodziny" był ojciec, który zaniepokojony pojechał do mieszkania swojego syna. - Wchodzę do domu i widzę, że Mateusz leży w łóżku i śpi. Pomyślałem, że to bardzo dobrze, bo Mateusz miał od wielu lat ogromne kłopoty ze snem. Cierpiał na bezdech senny i bezsenność, był prowadzony przez lekarza, zastanawiał się nawet nad operacją. [...] Przechodzę koło łóżka, bo chciałem podnieść żaluzje i coś mnie zaniepokoiło w jego twarzy. Kiedy sprawdziłem, że nie oddycha, zacząłem go natychmiast reanimować i dzwonić na pogotowie. Pogotowie przyjechało bardzo szybko, po jakichś pięciu minutach już byli. Podłączyli go do specjalistycznego sprzętu i próbowali ratować, ale było za późno. Potem patomorfolog stwierdził, że Mateusz zmarł kilka godzin wcześniej, około trzeciej w nocy - powiedział Jacek Murański.

Aktor i uczestnik gal freak fightowych FAME MMA oraz High League miał 29 lat. Według wyników wstępnej sekcji zwłok, przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa - informowali dziennikarze RMF FM.

Jerzy Połomski. Tajemnicze życie ikony polskiej sceny muzycznej