Zaskakujący zwrot w sprawie zgonu handlarza respiratorami. Prokurator zlecił badanie

Pod koniec stycznia potwierdzono śmierć Andrzeja I., który był ścigany za aferę respiratorową. Posłużyło do tego badanie DNA, ale już na etapie pobierania próbek eksperci mieli wątpliwości. Dziwili się, że pobrano je z tkanek wewnętrznych, a nie z paznokcia lub wycinka kości. Teraz śledczy tłumaczą, czemu się na to zdecydowali i zapowiadają, że będą dalej badali tę sprawę. "Rzeczpospolita" opisuje, że jest to "zaskakujący obrót wydarzeń".

Afera respiratorowa. Śledczy dalej sprawdzają DNA Andrzeja I.

- Chcemy uzyskać pewność, że materiał biologiczny, który posłużył do badań genetycznych, został pobrany z takiego narządu, bez którego nie można żyć. Dlatego prokurator zlecił biegłym badanie histopatologiczne tkanek zabezpieczonych w Albanii. To pozwoli z całą pewnością potwierdzić fakt zgonu tej konkretnej osoby - mówi dziennikowi prok. Andrzej Jeżyński, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Badanie histopatologiczne zostało zlecone z urzędu przez prokuratora "po analizie treści opinii genetycznej". Kolejne badania przeprowadzi placówka naukowo-badawcza z Lublina (inna niż Zakład Medycyny Sądowej, który przeprowadził badanie DNA).

W pierwszym badaniu testowano tylko próbki z serca, bo pozostałe pobrane tkanki nie nadawały się do analizy. Prokuratura postanowiła więc poradzić się kolejnych biegłych, by sprawdzić, czy tkanka na pewno pochodziła z serca.

Zgon tej osoby musi być stuprocentowo potwierdzony. Dlatego niezbędna jest identyfikacja narządów, z których tkanki podlegały badaniu DNA

- mówi prok. Jeżyński.

Afera respiratorowa i śmierć Andrzeja I.

W 2020 r. w szczycie pandemii koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na kupno prawie 1200 respiratorów od firmy należącej do Andrzeja I. Wartość kontraktu to ponad 200 mln zł. Biznesmenowi przelano znaczną część kwoty, ok. 160 mln zł.

Firma Andrzeja I. nie wywiązała się z umowy. Dostarczyła 200 respiratorów bez kompletnej dokumentacji i niezgodnie z harmonogramem dostaw. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wskazywali, że urządzenia były niesprawne. Na światło dzienne wypłynęła również informacja, że mężczyzna, który zaoferował swoje usługi Ministerstwu Zdrowia, w przeszłości był zamieszany w handel bronią.

Ministerstwo zrezygnowało ze współpracy, a biznesmen zwrócił jedynie część zaliczki. W związku z roszczeniami w lutym komornik zajął ponad 400 respiratorów na lotnisku Chopina w Warszawie. Andrzej I. miał usłyszeć zarzuty oszustwa na szkodę Ministerstwa Zdrowia pod koniec 2021 roku. Śledczy nie zdążyli ich przedstawić - mężczyzna wyjechał z kraju.

W czerwcu tego roku w Albanii pojawiły się doniesienia o znalezieniu ciała Andrzeja I. Mężczyzna miał umrzeć na zawał serca w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu w Tiranie, gdzie mieszkał od pół roku. O śmierci handlarza dowiedziała się początkowo jedynie jego rodzina, która sprowadziła ciało zmarłego do kraju i skremowała je 4 lipca. Po dziewięciu dniach o zgonie mężczyzny informację uzyskały polskie służby.