Wypadek po zajęciach strzeleckich na poligonie. Ranni żołnierze GROM, jeden w stanie ciężkim

Jak informuje Onet, do wypadku doszło po zajęciach strzeleckich jednego z zespołów bojowych GROM. Według portalu miał wówczas nastąpić niekontrolowany wystrzał z broni kalibru około 8 mm. W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch żołnierzy - jeden z nich doznał poważnych obrażeń.

Obaj poszkodowani zostali przewiezieni do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Żołnierz, który został poważnie ranny, przeszedł tam wielogodzinną operację. Obecnie jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Na miejscu pracowała Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratur.

Elitarna jednostka wojskowa

Jak czytamy na stronie MON, tworzenie jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza z USA i Wielkiej Brytanii. Oficjalnie pod nazwą GROM jednostka została powołana do życia 13 lipca 1990 roku. Jej pierwszym dowódcą został podpułkownik Sławomir Petelicki.

Od początku istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie bardzo wymagających szkoleń specjalistycznych i morderczego treningu codziennego. Doświadczenia i wnioski z misji, powodują, że system szkolenia Jednostki jest nieustannie modyfikowany, aktualizowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Żołnierze GROM nabywali doświadczenie podczas działań bojowych na Haiti, Bałkanach, Kuwejcie, Zatoce Perskiej, Afganistanie i Iraku.

