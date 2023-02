Szczecin. CBA weszło do gabinetu ginekologicznego. Zabrało dokumentację pacjentek z 30 lat

Cały tekst pt. "Agenci CBA w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie. Zarekwirowali dokumentację medyczną wszystkich pacjentek" dostępny na stronie "Gazety Wyborczej"

Jak podaje szczecińska "Gazeta Wyborcza", 9 stycznia, późnym popołudniem, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego dr n. med. Marii Kubisy. - W poczekalni czekały jeszcze kobiety po operacjach, nie mogłam już ich przyjąć - podkreśliła lekarka.

Ginekolożka dodała, że zabrane zostały wszystkie medyczne karty jej pacjentek, w których znajdują się m.in. informacje o ciążach, poronieniach, leczeniu bezpłodności, endometriozie czy nowotworach. - Cała dokumentacja od 1996 roku, od początku działalności mojego gabinetu. To utrudnia mi leczenie pacjentek. Nie mogę zajrzeć do historii chorób. Zabrano mi również telefon komórkowy, pod którym kontakt miały ze mną dwa szpitale, gdzie pracuję - powiedziała.

- Moimi pacjentkami są również prokuratorki, policjantki, agentki CBA, kobiety, które są sędziami. I co? Prokurator będzie teraz to wszystko czytał? - zapytała, cytowana przez "Wyborczą", dr n. med. Maria Kubisa.

Na drzwiach gabinetu lekarka wywiesiła kartkę: "Informuję moje pacjentki, że w dniu 9 stycznia 2023 decyzją prokuratury w Szczecinie, zostały zabrane wszystkie karty pacjentek od 1996 roku. Nie wiem gdzie są i kto ma do nich wgląd, ani czego w nich szukają. Złożyłam zażalenie do sądu w Szczecinie oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli nie zgadzacie się na takie traktowanie, proszę o wysłanie pisemnej skargi do biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Sygn.II.519.128.2023.S.K. Adres: ul. Solidarności 77, Warszawa 00-090".

Powodem śledztwo ws. pomocnictwa w przerywaniu ciąży

Prok. Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przekazał "GW", że karty medyczne kobiet zabrano w związku ze śledztwem ws. pomocnictwa w przerywaniu ciąży przy zastosowaniu farmakologicznego środka poronnego. Jak dodał, nie chodzi tutaj o ciążę, która zagrażała zdrowiu bądź życiu, ani nie była wynikiem gwałtu.

- Chodzi też o czyn z zakresu prawa farmaceutycznego, polegający na wprowadzaniu do obrotu środków medycznych, środków leczniczych, które nie posiadają odpowiednich atestów i nie są dopuszczone do obrotu w Polsce. Chodzi o podejrzenie stosowania środka poronnego, który nie jest do użytku w Polsce dopuszczony - powiedział. Ginekolożce nie postawiono jednak żadnych zarzutów.

Marcin Lorenc zaznaczył, że w kartach znajdują się dane wrażliwe, dlatego wgląd do nich ma jedynie prokurator prowadzący sprawę.

"Zabranie wszystkich kart wygląda na szukanie dowodów na siłę"

Rafał Gawęcki, adwokat dr n. med. Marii Kubisy podkreśla, że służby nie miały podstaw, aby zabrać dokumentację medyczną choćby jednej pacjentki, a zabrano wszystkie. Prawnik złożył zażalenie do sądu w tej sprawie.

- Prokurator ma prawo wziąć karty medyczne pacjentek. Natomiast zabranie wszystkich wygląda na szukanie dowodów na siłę - uważa z kolei Kamila Ferenc, prawniczka Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Na portalu Znany Lekarz można przeczytać wiele pozytywnych opinii o ginekolożce. Jedna z jej pacjentek rozmawiała z "Gazetą Wyborczą". Jak podkreślił, lekarka "dwukrotnie uratowała jej życie". - Podczas gdy inni lekarze bali się mnie operować. I tego człowieka ziobrowska prokuratura prześladuje, posługując się w dodatku intymnymi szczegółami z naszych kart - powiedziała, podkreślając, że jest to "wstrząsające".

