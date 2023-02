Ahlena to pseudonim Magdaleny Pawłowskiej, która jest początkującą wokalistką. Pochodząca z Gdańska 25-latka dużą popularność zyskała dzięki zakwalifikowaniu się do finału polskich eliminacji do Eurowizji 2023. Ahlena jest jedną z dziesięciu osób, którzy mają szansę reprezentować Polskę na scenie w Liverpoolu. Jej piosenka "Booty" była też jednym z tematów poruszanych podczas zebrania rady programowej Telewizji Polskiej w czwartek 23 lutego. Rada zastanawiała się, jak doszło do tego, że publiczny nadawca dopuścił utwór do preselekcji i dał możliwość wykonania utworu na antenie TVP w najbliższą niedzielę.

Rada programowa TVP deliberowała o piosence "Booty". "Padła sugestia usunięcia piosenki z preselekcji"

- Skandaliczne niedopatrzenie, powiedziałbym, że to upadek. Ta piosenka nigdy nie powinna trafić do preselekcji. Podniosłem tę sprawę na radzie, wyjątkowo zgodzili się ze mną wszyscy jej członkowie. Byliśmy oburzeni - powiedział członek rady Janusz Daszczyński w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Na "dowód" Daszczyński przytoczył fragment swojego tłumaczenia piosenki "Booty". - "Dupa, dupa, dupa, dupa, dupa taka tłusta. Wiem, że naprawdę, naprawdę, naprawdę tego chcesz. Wszystkie jego suki mnie nienawidzą, nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, są wściekłe. Mogę mieć ciebie, jego i jego i jego ojca". No proszę mi wybaczyć słownictwo, ale ta "dupa" jest tam wszędzie - dodał.

Rada zażądała od przedstawicieli TVP wyjaśnień w sprawie piosenki. Ci zgodzili się, że treść utworu może być problematyczna. - Stwierdzili jednak, że TVP nie miała nic wspólnego z wyborem piosenek do preselekcji. Mówili także, że zaproponują artystce, by zmieniła słowa tak, aby zniknął ten centralny wyraz. Ale tego nie da się zrobić, choćby dlatego, że o tym jest cały utwór. Padła też sugestia usunięcia piosenki z preselekcji i zastąpienia jakimś utworem z listy rezerwowej - przekazał Daszczyński.

Reprezentanta Polski na Eurowizję 2023 wyłoni jury i widzowie w głosowaniu SMS

W niedzielę 26 lutego wokaliści, którzy dostali się do polskich preselekcji, powalczą o udział w Eurowizji 2023 podczas koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". Początek eliminacji zaplanowany jest na 17:30 i będzie transmitowany w TVP1. O tym, kto będzie reprezentował Polskę, zdecydują widzowie w głosowaniu SMS i jury. W preselekcjach powalczą:

Ahlena z piosenką "Booty" (jeśli nie zostanie usunięta z preselekcji),

Blanka z piosenką "Solo",

Dominik Dudek z piosenką "Be Good",

grupa Felivers z piosenką "Never Back Down",

Maja Hyży z piosenką "Never Hide",

Jann z utworem "Gladiator",

Natasza z piosenką "Lift You Up",

Yan Majewski z piosenką "Champion",

Alicja Szemplińska z piosenką "New Home",

Kuba Szmajkowski z piosenką "You Do Me".

Zacytowany wyżej fragment tekstu "Booy" Ahleny w oryginale brzmi:

Booty, booty, booty, booty, booty so fat (Tyłek, tyłek, tyłek, tyłek, tyłek, tak gruby)

I know you really, really, really want that (Wiem, że naprawdę, naprawdę, naprawdę tego chcesz)

All his bitches hate me, hate me, hate me, they mad (Wszystkie jego s*ki mnie nienawidzą, nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, są szalone)

I can have you, him, and him, and his dad (Mogę mieć ciebie, jego i jego i jego tatę)



I don't dress to impress (Nie ubieram się, żeby komuś zaimponować)

But you should see the way my bum bum jiggles in this dress (Ale powinieneś zobaczyć, jak mój tyłek trzęsie się w tej sukience)

I can thrift or I can wear designer (Mogę ubrać się w lumpeksie lub mogę nosić projektanta)

Doesn't matter, I'm his sole desire (Nie ma znaczenia, bo jestem jego jedynym pragnieniem)