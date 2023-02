Wpisy szefa straży pożarnej komentują... Turcy. To nie spam, a podziękowania za pomoc. "Nie zapomnimy"

Zobacz wideo Polska wysyła do Turcji strażacką grupę ratowniczą, która pomoże przy poszukiwaniu poszkodowanych w trzęsieniu ziemi

W poniedziałek 6 lutego o godzinie 4:17 czasu lokalnego doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi w pobliżu tureckiego miasta Gaziantep. Niedługo później doszło do kolejnych wstrząsów. Pod gruzami znalazły się tysiące osób.

REKLAMA

Do Turcji ruszyły ekipy ratunkowe z wielu krajów, w tym także polska grupa HUSAR, złożona z 76 strażaków i ośmiu psów ratowniczych. Na miejscu udało się im uratować 12 osób. "Strażacy ratownicy powiadają, że jak człowieka ratujesz, to jakbyś świat uratował. Myśmy 12 razy świat uratowali!" - podkreślał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Białoruski attaché obrony ma opuścić Polskę. To odpowiedź na działania Mińska

"Byliście z nami w trudnych chwilach, nie zapomnimy was"

Od tego czasu pod twitterowymi wpisami gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka - który relacjonował akcję polskich ratowników - pojawiają się komentarze Turków z podziękowaniami za akcję ratunkową polskich strażaków. Tak też było m.in. pod postem informującym o objęciu stanowiska komendantki Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

"Turcja jest wdzięczna", "Nie zapomnimy waszej pomocy dla Turcji, kochamy was", "Pozdrowienia dla Polski, która nie zostawia nas samych w tych trudnych dniach", "Wielkie dzięki", "Zawsze są ludzie, którzy są piękni", "Dziękuję w imieniu swojego kraju", "Bardzo dziękujemy za nieoceniony wysiłek, za łączenie się z nami w bólu", "Dziękuję za każde uratowane życie", "Byliście z nami w trudnych chwilach, nie zapomnimy was", "Bohaterowie" - to tylko niektóre z komentarzy, które znalazły się pod wpisami komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komentarze są pisane tak po turecku, jak i w nieco chałupniczym tłumaczeniu na polski.

Poseł PiS pozywa Donalda Tuska. "Kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie"

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: