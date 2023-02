Radio Maryja radzi, "jak być dobrą żoną". Trójkąt w sypialni to nie grzech, ale tylko z Bogiem

Radio Maryja od początku 1992 roku prowadzi audycję dla małżonków i rodziców. Jej gospodarzami są Elżbieta i Lech Polakiewiczowie. W lutym katolicka rozgłośnia z Torunia wróciła do archiwalnej i szkodliwej rozmowy z 2018 roku. Słuchacze, a właściwie słuchaczki, miały okazję przypomnieć sobie, "jak być dobrą żoną w sypialni".

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wiceminister Soboń komentuje słowa ojca Rydzyka

Radio Maryja udziela porad małżeńskich. "Trudny mąż to prawdziwy dar"

Rozmowę poprowadził Lech Polakiewicz, a wzięli w niej udział ks. Marcin Różański oraz Danuta i Piotr Sobol. Poruszali oni takie tematy, jak "obowiązek małżeński", antykoncepcja czy jedność małżeńska. Z audycji możemy się dowiedzieć, że "kobieta to sanktuarium życia, a sypialnia to jest jeden z ołtarzy", a "trudny małżonek to prawdziwy dar od Pana Boga".

Goście jednomyślnie orzekli, że "żona nie może uważać swojego męża za gwałciciela". - Ma on prawo domagania się od żony współżycia seksualnego [...] Jeżeli w czasie współżycia seksualnego jedno z małżonków nie chce współżyć seksualnie, ale widać, że jest jakaś potrzeba z drugiej strony, to także jakaś forma ofiarowania siebie, dawania z siebie życia - stwierdzili wówczas.

Rydzyk broni ukaranego biskupa. Kmieciak: Oni wołają, by im uwierzyć

Życie w trójkącie? Ależ oczywiście

Jeśli ktoś uważa, że erotyczny "trójkąt" w sypialni to grzech, jest w błędzie. Rozmówcy zastrzegli jednak, że tworzą go: żona, mąż i Bóg. - Kiedy zamykamy drzwi sypialni Duch Święty z niej nie wychodzi - poinformowali słuchaczy.

Antykoncepcja odpada. - Kiedy mąż mówi: "chce z tobą współżyć, ale nie chcę mieć dzieci", to na to żądanie żona nie może przystać. Ale ma moralne prawo poddać się biernie mężowi, wiedząc, że używa on środków antykoncepcyjnych. Nie może jednak aprobować jego postępowania ani zaakceptować zadowolenia - ocenili "eksperci".

Ponadto "ważne, żeby na koniec nasienie zostało w drogach rodnych kobiety, bo taki ma być sens otwartości na życie".

"Osobisty komentarz". Redemptoryści reagują na słowa o. Rydzyka

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.