Rosjanin oskarżony o szpiegostwo stanie przed polskim sądem. Przez 7 lat przekazywał dane wywiadowi

Do gdańskiego Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia przeciwko Rosjaninowi. Mężczyzna od 2015 do 2022 r. miał prowadzić działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiego wywiadu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

4 Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl