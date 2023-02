W grudniu 2022 roku radni Częstochowy przyjęli uchwałę, w której zaapelowali do premiera o likwidację finansowania lekcji religii w szkołach z budżetu miasta. W uzasadnieniu napisano, że koszty ponoszone przez miasto w tej sprawie są wysokie mimo coraz mniejszej liczby uczniów uczęszczających na takie zajęcia. W szkołach w Częstochowie jest 131 etatów nauczycieli religii, do których wliczają się księża, siostry zakonne oraz katecheci. Roczne koszty wynagrodzenia nauczycieli religii w tym mieście wynoszą dokładnie 9 563 454 zł.

- Wydatki ponoszone na naukę religii w szkołach w 70 proc. finansowane są z subwencji oświatowej, a w 30 proc. z dochodów własnych miasta. W przypadku Częstochowy to ponad 2,8 mln zł - wyliczał pomysłodawca uchwały, radny Sebastian Trzeszkowski z Lewicy. Za uchwałą zagłosowało 12 radnych, 11 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, a trzech nie głosowało.

Częstochowa nie chce finansować lekcji religii. Przygląda się temu prokuratura. Na jakiej podstawie?

Uchwała trafiła do prokuratury, która działa na podstawie art. 69 par. 1 w związku z art. 70 prawa o prokuraturze. Zgodnie z nim prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych, a także przeprowadzać oględziny w celu wyjaśnienia sprawy "jeżeli wymaga tego ochrona praworządności".

"Jeżeli uchwała lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w przypadku uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu administracyjnego" - czytamy w przepisie.

O przesłanie uchwały zawierającej stanowisko rady miejskiej do przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy zwrócił się szef Prokuratury Okręgowej w tym mieście. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", nastąpiło to na polecenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Artykuł "Prokuratura w Częstochowie na polecenie min. Ziobry sprawdza zgodność z prawem apelu radnych do premiera o 'likwidację finansowania religii z budżetu samorządu'" do przeczytania w czwartkowym wydaniu "Wyborczej" i na stronie Wyborcza.pl.

