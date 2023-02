Sprawa Madeleine McCann. Rodzice Julii, która podaje się za zaginioną, zaprzeczają: "Zawsze chciała być popularna"

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Policji do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z czterolatką, która wraz z rodzicami była na wakacjach w Portugalii. Podejrzanym w sprawie zaginięcia dziewczynki jest pedofil Christian Brueckner.

REKLAMA

Polka podaje się za zaginioną Madeleine McCann. Brytyjczycy odmawiają komentarza

Tydzień temu 21-latka z Wrocławia, która w sieci przedstawia się jako Julia Faustyna, zaczęła publikować na Instagramie wpisy i zdjęcia, które mają dowodzić tego, że to ona jest zaginioną dziewczynką.

Nasza redakcja skontaktowała się z brytyjską Metropolitan Police oraz przedstawicielami oficjalnej kampanii poszukiwawczej Madeleine. Odpowiedzi były bardzo zwięzłe.

Rodzina McCann nie będzie udzielać się w mediach, chyba że zostanie o to poproszona przez Metropolitan Police

- napisała nam Megan Spencer. Policja była jeszcze bardziej lakoniczna. "Nie będzie komentarza w tej sprawie" - przekazał nam Simon Fisher. Kontaktowaliśmy się z Brytyjczykami, zanim w środę pojawiło się oświadczenie rodziców Julii W.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kowal: Biden myśli o przyszłości. Naszym interesem narodowym jest rozbicie rosyjskiego imprerializmu

Rodzice Julii W. wydali oświadczenie. "Jesteśmy zdruzgotani"

Komentarz rodziców Julii W. - jedyny, jak podkreślili - udostępniono na profilu "Zaginieni przed laty". "Oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia" - czytamy w oświadczeniu. Rodzice dziewczyny dodali, że takie same zdjęcia ma również Julia, która wyprowadziła się z domu. Rodzina jest zdruzgotana całą sytuacją.

Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione. Nie była pozostawiona sama sobie. Groźby pod naszym adresem ze strony Julii, jej kłamstwa i manipulacje. Działalność w Internecie. To wszystko widzieliśmy i próbowaliśmy temu zapobiegać, tłumaczyć, prosiliśmy, by przestała

- podkreślają rodzice 21-latki. Ich zdaniem Julia odmawia leczenia, nie przyjmuje regularnie leków. "Zawsze chciała być popularna. To, co teraz się dzieje, dało jej 1 milion obserwujących. Boimy się, jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie" - czytamy w oświadczeniu.

Komunikat kończy prośba o kierowanie pytań lub uwag do Rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który prowadzi postępowanie w sprawie Julii i który "ma wszystkie niezbędne dokumenty dowodowe w tej sprawie".

Julia W., która podaje się za Madeleine McCann, przyznała, że wychowywała ją rodzina zastępcza. 21-latka zwraca uwagę również na podobieństwa między sobą a zaginioną Brytyjką. Twierdzi też, że ma kontakt z kuzynem Madeleine.

Sprawa Madeleine McCann. Zaginęła podczas wakacji w Portugalii

Madeleine McCann zaginęła 13 lat temu (3 maja 2007 roku), kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii. Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się kilka metrów dalej.

Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziewczynki jest niemiecki pedofil Christian Brueckner. Christian Brueckner w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu w którym zaginęła Madeleine. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. 43-latek miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości.

Pod koniec listopada sąd okręgowy w Brunszwiku (Niemcy) wydał nakaz aresztowania 45-letniego Christiana Brücknera podejrzanego w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Nakaz nie jest związany z tym zdarzeniem - dotyczy przestępstw seksualnych, jakich mężczyzna miał się dopuścić wobec innych dzieci.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.