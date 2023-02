Molestowane kobiety mówią: Czuję gniew, wstyd, złość - na siebie, nie na sprawcę

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Polskie Towarzystwo Prawa Dyskryminacyjnego stworzyło pod redakcją prof. Magdy Grabowskiej z Polskiej Akademii Nauk raport pt. "Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług".

REKLAMA

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone, w formie kwestionariusza online, w dniach 4.04-26.06.2022 roku. Kwestionariusz wypełniły 174 osoby. Te dane uzupełnione zostały o materiał jakościowy, pochodzący z dwóch źródeł: pytań otwartych zawartych w ankiecie oraz 10 wywiadów pogłębionych z osobami, które doświadczyły molestowania seksualnego w kształceniu zawodowym, pracy zawodowej oraz w usługach.

"Jeszcze daleko nam do społeczeństwa, w którym każde zachowanie mające cechy molestowania (zarówno werbalnego, jak i fizycznego) będzie natychmiastowo zauważane i napiętnowane. Wciąż w wielu organizacjach nie mamy także stworzonych jasnych procedur reagowania na takie sytuacje, nie wspominając o ochronie dla ofiar i regularnych szkoleniach dla wszystkich pracowników" - podkreślił we wstępie do raportu prof. Adam Bodnar.

Były Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył również, że zmiana nie może odbywać się wyłącznie poprzez stanowienie przepisów czy tworzenie mechanizmów reagowania. Zaznaczył:

Konieczna jest zmiana mentalna, pokoleniowa, wykorzenienie złych nawyków, uświadomienie sobie, że niektóre sposoby postępowania są niewłaściwe.

Harvey Weinstein został skazany na 16 lat za gwałt. Spędzi w więzieniu 39 lat

Kobiety doświadczają molestowania niezależnie od wieku. "Mam dość"

Uzyskane w czasie badania wyniki wskazują, że kobiety doświadczają molestowania niezależnie od wieku czy branży, w której pracują lub się kształcą. Tego typu zachowań w większości dopuszczają się mężczyźni.

Raport PTPD pokazuje też, że najczęstszą formą molestowania we wszystkich obszarach jest pogardliwe odnoszenie się do jednej z płci, co wskazuje na "upłciowiony" charakter tej formy dyskryminacji. Oznacza to, że zjawisko to jest motywowane przekonaniem o wyższości jednej z płci, czyli seksizmem, który często jest narzędziem kontroli i dominacji - formułują wnioski twórcy raportu.

"Mam dość. Mam strasznie, strasznie dość bycia postrzeganą jak zestaw elementów do złapania, zaliczenia, wykorzystania. Mam doktorat, liczący się dorobek naukowy, ale wciąż jestem postrzegana przez pryzmat swojego wyglądu. I sama również tak właśnie się widzę - jakby o mojej wartości decydowała moja powierzchowność, a nie wiedza i to, jakim jestem człowiekiem" - napisała jedna z uczestniczek badania.

Badanie uświadomiło mi, że wiele prób gwałtu, których byłam ofiarą, miały miejsce, kiedy byłam dzieckiem oraz młodą kobietą

- to słowa innej z ankietowanych.

Jednak molestowanie seksualne nie dotyczy jedynie heteroseksualnych kobiet. Oto wypowiedź osoby homoseksualnej, którą zacytowano w raporcie: "Wielu mężczyzn ma bardzo często seksistowskie komentarze w stosunku do mnie i mojej partnerki. Wielu z nich oferuje seks bądź zrobienie dziecka, no bo przecież 'palcem mi nie zrobi'. Mimo że są w związkach małżeńskich".

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Molestowanie seksualne. Niemiecki ksiądz przyznał się podczas mszy

Ponad 90 proc. badanych chociaż raz było molestowanych

Z przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Prawa Dyskryminacyjnego badania wynika, że ponad 80 proc. ankietowanych przez organizację kobiet doświadczyło molestowania w czasie kształcenia zawodowego, miejscu pracy i usługach. Ponad 90 proc. respondentek przynajmniej raz doświadczyło molestowania w miejscu pracy.

Aż 19,9 proc. badanych było molestowanych w miejscu pracy więcej niż dziesięć razy. Oznacza to, że niemal dla jednej piątej badanych zjawisko to jest integralną częścią doświadczenia aktywności zawodowej. Jednocześnie wskazuje to również dużą świadomość dotyczącą tego, czym jest molestowanie w pracy.

Relacje uczestniczek badania:

W miejscu, gdzie pracuję, panuje przyzwolenie na seksistowskie zachowania, docinki czy komentarze, takie sytuacje traktuje się jako 'zabawne'.

Pracowałam w firmie, w której szef podczas imprez firmowych, czyli wtedy, gdy był pod wpływem alkoholu, potrafił w tańcu podejść i włożyć rękę między nogi, stojąc za mną potrafił wsunąć rękę pod spodnie. No i oczywiście jeszcze różne dziwne wyznania miłosne, które miały miejsce wtedy, kiedy był pod wpływem alkoholu.

Kobiety są molestowane m.in. w taksówkach

85,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że doświadczyło przekraczających ich granice zdarzeń w miejscu świadczenia usług - np. w gastronomii czy taksówkach - przynajmniej raz. Relacje respondentek:

Taksówkarz niewybrednie opowiadał najpierw, że 'pani taka ładna', 'czy ma męża', a potem przeszedł do obleśnego opowiadania, co by zrobił: 'że by wyobracał', 'nie wypuścił', 'że zrobiłby mi dobrze.

Masażysta masował mnie za blisko mojego krocza.

Lekarz ginekolog prowadzący prywatną praktykę zasugerował niekonwencjonalną metodę leczenia w postaci stosunku seksualnego. Proponował zabranie mnie na kongres medyczny, bo akurat wyjeżdżał na weekend.

W raporcie uwzględniono również molestowanie przez osobę duchowną. "Wykorzystała mój głód ojca z dzieciństwa i zapewniła, że będzie moim "tatusiem". Bez mojej zgody brał mnie na kolana, przytulał, całował po policzkach, czole - jak ***** tatuś!!! Kilka razy przytrzymywał mi twarz, każąc patrzeć prosto w oczy. Dotykał mnie po plecach, odgarniał włosy, prawił komplementy. Sadzał sobie mnie na kolanach przodem, twarzą w twarz. Wciąż powtarzał, że jestem jak córeczka" - czytamy.

Najmniej kobiet - bo 36,2 proc. - doświadczyło molestowania seksualnego podczas kształcenia zawodowego. Autorzy badania zwracają uwagę, że odsetek ten niekoniecznie świadczy o rzadszym występowaniu tego zjawiska np. na uczelniach wyższych. Może on bowiem wynikać ze specyfiki grupy respondentek, spośród której większość nie brała udziału w kształceniu zawodowym w ciągu pięciu ostatnich lat.

Gdańsk. "GW": Pracownik zoo miał molestować pracownicę ogrodu. Trwa śledztwo

W wielu przypadkach sprzeciw nie przynosi efektów

Polskie Towarzystwo Prawa Dyskryminacyjnego zapytało kobiety również o to, czy wyrażały sprzeciw wobec molestowania. Twierdząco odpowiedziała większość z nich, z czego 70 proc. w miejscu pracy, 63,3 proc. w usługach, a ponad 40 proc. osób w kontekście kształcenia zawodowego.

Z raportu wynika, że najczęstszymi formami reakcji były: sprzeciw werbalny (80 proc. w kształceniu zawodowym, 77,6 proc. w pracy, 74 proc. w usługach) oraz sprzeciw wyrażony gestem lub mimiką. W wielu przypadkach jednak sprzeciw ten okazał się nieskuteczny. W miejscu pracy, według relacji przepytywanych kobiet, tylko w nieco ponad 40 proc. sytuacji odniósł on efekt.

Kolega z zespołu pocałował mnie, mimo że się temu sprzeciwiałam. Powiedziałam mu, żeby przestał i wsiadłam do taksówki, która akurat przyjechała. Następnego dnia w pracy powiedziałam mu, żeby nigdy tego nie robił. Przytaknął. Kilka godzin później zadzwonił do mnie i powiedział, że jeżeli będzie chciał mnie pocałować, to go nie powstrzymam i ma w dupie (cytat), co na ten temat sądzę

- podkreśliła jedna z badanych.

"Zatrudniony kucharz nadużywał alkoholu i narkotyków, był przy tym niezwykle agresywny. (...) Coraz bardziej się do mnie zbliżał i po pewnym czasie doszło do tego, że regularnie zaczął mnie obmacywać. I w pewnym momencie próbował mnie siłą zaciągnąć do piwnicy. Mówił coś w stylu, że pójdziemy tam sobie razem poleżeć. Ja się temu dość stanowczo sprzeciwiłam, więc myślę, że mógł się tego przestraszyć. (...) Kiedyś dla żartu przywiązał mnie do krzesła i przypalił łyżką. Podgrzewał tę łyżkę na kuchni i przyłożył do mnie" - przekazała inna z respondentek.

"Odrzucałam to zdarzenie, ale dotarło do mnie, że jeden mężczyzna stanął za mną i zaczął dotykać/przyciskać się swoim przyrodzeniem w moje plecy, gdy siedziałam przy barze, a ja nie mogłam/potrafiłam zareagować" - zaznaczyła jedna z ankietowanych.

Mobbing w mundurze: "Rozepnij guziczek", "Będziesz prosiła, żebym cię zerżnął"

"Panicznie się go boję. Dodatkowo boję się jakkolwiek zareagować"

W raporcie wykazano także, iż zdecydowana większość przypadków molestowania nie zostaje zgłoszona - to aż 76,6 proc. przypadków molestowania w kształceniu zawodowym, 70,6 proc. - w miejscu pracy i 84,4 proc. - w usługach. Jakie są tego powody? Kobiety uznają to zdarzenie za zbyt błahe lub nie wierzą, że ktoś zrobi cokolwiek w tej sprawie.

"Aktualnie studiuję [na uczelni artystycznej] i mam pewien problem z profesorem. Środowisko jest stosunkowo zamknięte i bardzo łatwo jest wytłumaczyć dotyk (...) przy okazji [wykonywania czynności związanych z opisywanym zawodem artystycznym] oraz trzymanie ręki na plecach i próbę masażu ze względu na spięcie mięśni, które automatycznie z wiadomych przyczyn się pogłębiały. Dopuszczam równocześnie myśl, iż profesor nie jest świadomy swojego zachowania i prawdopodobnie, być może, ma na myśli coś innego. (...) Nie jestem w stanie mu o tym powiedzieć w sposób jasny, ponieważ się boję. Panicznie się go boję. Dodatkowo boję się jakkolwiek zareagować, żeby nie zniszczyć sobie reputacji w środowisku oraz żeby nie mieć problemu na uczelni, która go, w pewien niewyjaśniony mi sposób, chroni" - tak przyczyny braku reakcji na molestowanie opisała jedna z uczestniczek badania.

"Najbardziej denerwuje mnie fakt, że gdy coś takiego się działo, nie umiałam zareagować stanowczo - zamiast tego traciłam rezon, zaczynałam się głupio śmiać, udawałam, że wszystko jest w porządku, czasem nawet wchodziłam w konwencję takiego 'żartu'. Nie rozumiem tego, bo reakcją powinno być grube słowo, ostry sprzeciw. Wychowano mnie w poczuciu, że powinnam być 'grzeczna' - no i jestem, choć powoduje to niesmak, gniew, wstyd, złość - na siebie, nie na sprawcę" - zaznaczyła jedna z badanych.

Inne wskazywały na to, że nie reagują na molestowanie ze strony przełożonych, ponieważ obawiają się utraty pracy:

Dzięki temu, że tam pracuję, mam z czego żyć. Zwyczajnie nie mogę tego zrobić [zgłosić - red].

Molestowania doświadczyła również komentatorka w omawianym raporcie - Paulina Gasińska, dyrektorka zarządzająca w mBanku i członkini komisji ds. zachowań nieakceptowanych. Zdarzyło się to, według relacji prawniczki, w jej pierwszej pracy w kancelarii.

"Zaproszona do pokoju pana mecenasa przedstawiałam wynik analizy struktury transakcji, gdy rzeczony mecenas przestawił krzesło, aby znaleźć się obok mnie i uznał za stosowne zacząć głaskać mnie po dłoni. Dwaj koledzy ze wspólnego pokoju może pamiętają, gdy wróciłam i wybuchłam płaczem, a swoją dłoń odczuwałam jako obcą i skażoną. Nie poszłam do szefa, niczego nie 'zaraportowałam', ale skutecznie unikałam odtąd współpracy z tamtym prawnikiem" - zaznaczyła.

Teraz czuję złość, nie na siebie, ale na instytucję, bo wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że tam dzieją się takie rzeczy. I dzisiaj na pewno bym postąpiła inaczej i wyciągnęłabym konsekwencje, niż płaciłabym za to przekładaniem mojej obrony przez kilka lat

- podkreśliła inna z respondentek.

***

Właśnie ruszyła kampania Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dotycząca molestowania kobiet w miejscu pracy: https://reagujostro.ptpa.org.pl/. Za kreację oraz egzekucję odpowiada agencja Mullenlowe Warsaw.

***

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Jeśli spotkało Cię molestowanie seksualne lub dyskryminacja ze względu na płeć, zadzwoń pod numer: 739 975 506, a otrzymasz darmową, profesjonalną poradę prawną. Prawniczki odbierają telefon w każdy wtorek od godziny 16 do 18 oraz w każdy czwartek od godziny 10 do 12.

***



Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: