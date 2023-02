Kiedy Joe Biden odlatuje? Wizyta prezydenta USA w Polsce powoli dobiega końca [HARMONOGRAM]

Samolot z prezydentem USA na pokładzie wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie w poniedziałek po godzinie 23. We wtorek (21 lutego) Joe Biden spotkał się z Andrzejem Dudą i wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim.

Joe Biden w Polsce. Kiedy prezydent USA odlatuje do Waszyngtonu?

Harmonogram wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce zakłada także udział w środowym Nadzwyczajnym Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Sesja plenarna prezydentów B9 ma rozpocząć się o godzinie 14:40. Joe Biden ma także spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz pracownikami amerykańskiej ambasady w Polsce.

W komunikacie opublikowanym przez Biały Dom zaznaczono, że spotkanie to ma "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu". Po południu w środę prezydent USA ma odlecieć do Waszyngtonu. Według informacji Onetu wylot do bazy Andrews w Stanach Zjednoczonych zaplanowany jest na godzinę 17:15.



Joe Biden weźmie udział w szczycie B9 w Warszawie

Na rozmowy w Pałacu Prezydenckim zaproszono prezydentów m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Gospodarzami spotkania będą prezydenci Polski i Rumunii czyli krajów, które są założycielami grupy B9. Podczas szczytu politycy mają omówić aktualny stan bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu i rozmawiać o kolejnych wzmocnieniach, czyli m.in. o kolejnych oddziałach wojsk, które mają przyjechać na wschód na mocy postanowień szczytu NATO w Madrycie.

Kraje grupy B9 od miesięcy apelują do NATO i USA o dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w ostatnich tygodniach, że Polska chętnie widziałaby na swoim terenie nowe magazyny amunicji.

