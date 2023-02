W swoim przemówieniu Joe Biden podkreślił zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony każdego z państw NATO. Zwrócił też uwagę, jak wielka jest brutalność rządów Władimira Putina. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się także do woli walki Ukraińców oraz do pomocy, jaką otrzymali od Polaków.



Zobacz wideo Tak wyglądały Arkady Kubickiego w czasie przemówienia Joe Bidena

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował Polakom

Podczas wystąpienia prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił się bezpośrednio do Agaty Kornhauser-Dudy, podkreślając również zaangażowanie polskich obywateli w pomoc Ukraińcom. - Zwykli ludzie w całej Europie robili, co mogli, aby pomóc i nadal to robią. Polskie firmy, społeczeństwo obywatelskie, liderzy kultury, w tym obecna dziś Pierwsza Dama Polski, działali z sercem i determinacją, pokazując wszystko, co dobre w ludzkim duchu - mówił Joe Biden. - Pierwsza Damo, kochamy cię. Dziękuję wam wszystkim - dodał.

Prezydent podkreślił również, że Rosja nie pokona woli walki Ukrainy. - Dyktator zdecydowany na odbudowę imperium nigdy nie będzie w stanie złagodzić, wymazać miłości ludzi do wolności. Brutalność nigdy nie zmiażdży woli wolnych. I Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Nigdy - powiedział Biden.

Pierwsza Dama angażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy już od początku wojny w Ukrainie. - Pierwsza dama bardzo mocno angażuje się w działania humanitarne, dotyczące wsparcia tych milionów ukraińskich uchodźców, kobiet i dzieci, którzy przekroczyli naszą wschodnią granicę. To jest pomoc w kraju, małżonka prezydenta podróżuje po Polsce, odwiedza tych uchodźców. Przypomnę tylko, że przyjęła tych uchodźców w ośrodkach prezydenckich. Prowadzi też, można tak powiedzieć, działalność dyplomatyczną, czyli kontakty z innymi pierwszymi damami na całym świecie, relacje w Europie, w Stanach Zjednoczonych - mówił minister Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP w kwietniu zeszłego roku, podczas programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, o czym pisaliśmy w Gazeta.pl.

Piosenka po przemówieniu Joe Bidena nie została wybrana przypadkowo

Joe Biden w Polsce. Co prezydent Stanów Zjednoczonych będzie robić podczas reszty pobytu?

22 lutego Joe Biden będzie uczestniczyć w Nadzwyczajnym Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. To zrzeszenie tworzy dziewięć krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry - ze wschodniej flanki NATO. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dalszego wsparcia Ukrainy czy wzmocnienia całej wschodniej flanki NATO. O godz. 14:10 odbędzie się powitanie gości - zrobią to prezydent Andrzej Duda, prezydent Rumunii Klaus Iohannis oraz prezydentka Słowacji Zuzana Caputová. O godz. 14:40 rozpocznie się sesja plenarna prezydentów B9, której przewodnictwo pełni aktualnie Słowacja. W tym samym dniu Joe Biden spotka się z pracownikami ambasady USA w Polsce, a także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Późnym popołudniem Joe Biden wróci do Waszyngtonu.

