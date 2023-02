Kiedy przestanie wiać wiatr? W Sudetach porywy nadal do 160 km/h [PROGNOZA POGODY]

Jak podają Fani Pogody, we wtorek 21 lutego Polska będzie znajdowała się pod wpływem wielocentrycznego układu niskiego ciśnienia, którego centrum znajduje się nad Skandynawią. Do wieczora układ ten przesunie się na wschód - wędrując przez Białoruś do Rosji.

Kiedy przestanie wiać? Od 22 lutego ciśnienie zacznie się stabilizować

We wtorek w wielu miejscach kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwy jest też deszcz ze śniegiem. Ponadto wiatr jest umiarkowany, a okresami dość silny. Na wybrzeżu nawet bardzo silny. Na zachodzie porywy wiatru osiągną 65 km/h, w centrum będzie wiać w porywach do 85 km/h. Nad morzem porywy wyniosą 90 km/h, w Karpatach może wiać do 100 km/h, w Tatrach do 120 km/h, a w Sudetach do nawet 160 km/h. W wielu miejscach prędkość wiatru będzie więc typowa dla wichury.

We wtorek należy spodziewać się też prawie wiosennej temperatury - jednak różnica między wschodem i zachodem kraju może wynieść nawet 10 stopni. Gdy na Suwalszczyźnie będzie do 2 stopni, to na Dolnym Śląsku termometry pokażą już 12-13 stopni. Wraz z odsuwaniem się cyklonu Willy, do Polski zacznie napływać także chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Już w środę całodobowy mróz będzie mieć miejsce w północno-wschodniej części kraju.

Jak zaznacza portal, od środy 22 lutego dojdzie do zmniejszania się poziomu gradientu ciśnienia, a wichury zaczną dokuczać mieszkańcom Rosji. Od środy porywy wiatru w Polsce będą więc coraz słabsze - w porywach ma wiać do około 25 km/h. Ponownie silny wiatr może pojawić się pod koniec lutego - ale prawdopodobnie będą to prędkości poniżej progu wichury.

