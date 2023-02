Andrzej Duda oficjalnie powitał Joe Bidena w Polsce [ZDJĘCIA]

We wtorek ok. 13:00 prezydent RP Andrzej Duda oficjalnie powitał na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Po przedstawieniu delegacji i wspólnym wysłuchaniu hymnów narodowych, przywódcy w wąskim gronie omówią relacje dwustronne pomiędzy krajami. Następnie rozpoczną rozmowy plenarne delegacji pod ich przewodnictwem.

REKLAMA

O 17:30 prezydent Joe Biden przemówi do wszystkich Polaków z ogrodów Zamku Królewskiego.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Piekarski o wizycie Bidena w Kijowie: Myślę, że to była niespodzianka dla Moskwy

Joe Biden w Polsce. Plan wizyty amerykańskiego przywódcy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie rozpoczął wizytę w Polsce. Samolot z prezydentem na pokładzie wylądował po 23.00 na lotnisku Okęcie w Warszawie. Krótko przed północą kolumna prezydencka dotarła do hotelu w centrum stolicy.

Joe Biden w Europie. Niespodziewana podróż do Kijowa i dwudniowa wizyta w Warszawie

W poniedziałek amerykański prezydent złożył niezapowiedzianą, kilkugodzinną wizytę w Kijowie w Ukrainie. Spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, zapowiedział nowy pakiet pomocowy dla Kijowa i nowe sankcje na Rosję. Była to pierwsza wizyta Joe Bidena w Ukrainie od czasu, gdy Rosja najechała na ten kraj.

Z Kijowa Joe Biden pociągiem pojechał do Przemyśla, a stamtąd samochodami do Rzeszowa. Przylot do Warszawy jest oficjalnym początkiem jego dwudniowej wizyty w Polsce. Na płycie lotniska Joe Bidena powitali prezydencki minister do spraw zagranicznych Marcin Przydacz oraz amerykański ambasador w Polsce Mark Brzezinski.

Po drodze do Warszawy prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z włoską premierką Giorgią Meloni, która jest w drodze do Ukrainy. W środę z kolei Joe Biden ma spotkać się w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO oraz z przywódcami krajów Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki Sojuszu.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: