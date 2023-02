Andrzej Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Pod koniec stycznia Senat wprowadził do niej 14 poprawek. Sejm wszystkie z nich odrzucił.

Nowelizacja trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy. 10 lutego prezydent poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Prezydent skierował wniosek do TK

Nowelizacja ustawy sądowej przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów zostaną przeniesione z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto przepisy rozszerzają również zakres stosowania tzw. testu bezstronności i niezależności sędziego.

Wdrożenie ustawy - według jej autorów - ma wypełnić kluczowy "kamień milowy", których spełnienie Komisja Europejska wskazała Polsce. Od tego Bruksela uzależnia odblokowanie funduszy na Krajowy Plan Odbudowy.

