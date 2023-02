Ktoś zastawił okrutną pułapkę na psy w Poznaniu. Parówka naszpikowana kawałkami ostrego noża

O sprawie informuje epoznan.pl. Portal cytuje jedną z członkiń facebookowej grupy "Inicjatywnej i Nieformalnej Grupy Jeżyckiej". Kobieta wyjaśniła dziennikarzom, że parówka była "naszpikowana kawałkami ostrego noża". Niebezpiecznego odkrycia dokonał jej mąż podczas spaceru z psem.

Znalazł tylko tę jedną, rozejrzał się w okolicy i nic więcej nie znalazł. Mąż planuje iść z tym na policję

- przekazała poznanianka.

Poznań. Niebezpieczne znalezisko na Jeżycach

Poznański portal radzi, aby właściciele psów zachowali ostrożność. Pod wpisem, który informuje o parówce z ostrzami noża, internauci nie kryli swojego oburzenia.

Ktoś, kto to zrobił, nie jest człowiekiem, tylko jakimś potworem bez wyobraźni. Dałabym mu to do zjedzenia.

Co mają ludzie, którzy to robią w głowie. Chyba siano.

Najlepiej, gdyby skonsumował ją ten, kto przyrządził. Brak słów.

- to tylko kilka komentarzy mieszkańców.

Rozrzucanie podobnego "pożywienia" jest przestępstwem, można to bowiem zakwalifikować jako znęcanie się nad zwierzętami. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

