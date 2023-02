Joe Biden, w trakcie swojej krótkiej wizyty w Polsce, spotka się z przedstawicielami państw wschodniej flanki NATO. Stany Zjednoczone sprawują pewnego rodzaju patronat nad jej członkami - przekazuje dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jakie kraje wchodzą w skład Bukaresztańskiej Dziewiątki?



Wizyta Joe Bidena w Polsce. Prezydent weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki

Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 14:40 w Sali Kolumnowej - wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się z przedstawicielami Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Relacja ze spotkania będzie transmitowana przez Telewizję Polską.

W skład B9 wchodzi dziewięć państw z Europy Środowo-Wschodniej. Są to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry. Celem zrzeszenia państw jest pogłębianie swojej współpracy militarnej. Omawiają także wspólną politykę bezpieczeństwa. - To państwa wywodzące się z bloku komunistycznego, które musiały podjąć pewne kroki, m.in. aby harmonizować siły zbrojne i kwestie polityczne. To format bardzo ciekawy, nad którym Ameryka sprawuje pewien patronat. Mam wrażenie, że decyzje Dziewiątki są już podjęte, natomiast podczas spotkania szczytu my o nich usłyszymy. Ten szczyt to także sygnał, że NATO nie jest uśpione, że sytuacja od roku wymusiła na nim takie działanie i to jest bardzo dobry sygnał - przekazał dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, cytowany przez Onet.

Uważa się, że Bukaresztańska Dziewiątka powstała w Warszawie 22 lipca 2014 roku. Wtedy też zwołano pierwsze spotkanie ze względu na aneksję Krymu przez Rosję. Oficjalnie B9 rozpoczęło swoją działalność 4 lipca 2015 roku - w trakcie spotkania państw wschodniej flanki NATO właśnie w Bukareszcie - stąd jej nazwa. Podpisano wtedy deklarację współpracy militarnej.

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych spędzi w Polsce dwa dni

W trakcie wizyty, którą zaplanowano w dniach 21-22 lutego, Joe Biden weźmie udział w wielu spotkaniach. 21 lutego zaplanowano udział w ceremonii oficjalnego powitania Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Prezydenta RP na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego (godz. 12:50), później Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą w Sali Białej im. Lecha Kaczyńskiego (godz. 13:00), następnie będzie uczestniczyć w rozmowach plenarnych delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP i Prezydenta USA w Sali Kolumnowej (godz. 13:35). Natomiast w środę 22 lutego odbędzie się Sesja plenarna Spotkania Prezydentów B9 w Sali Kolumnowej (godz. 14:40). Joe Biden w trakcie swojej wizyty w Polsce wygłosi przemówienie przed pierwszą rocznicą wojny w Ukrainie. Dokładnie 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała państwo ukraińskie.

Ta wizyta byłą trzymana w ścisłej tajemnicy. Joe Biden odwiedził Kijów