Joe Biden w Warszawie. Tego spodziewają się Polacy [SONDAŻ]

We wtorek Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie wygłosi przemówienie o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego. Jego administracja już nazywa je historycznym, a komentatorzy zwracają uwagę, że amerykański przywódca przemówi dokładnie rok po pamiętnym orędziu Władimira Putina, które poprzedziło inwazję na Ukrainę. W środę prezydent USA spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Wizyta Joe Bidena w Warszawie. Takich zapowiedzi spodziewają się Polacy

Czego Polacy spodziewają się po wizycie Joe Bidena w Warszawie? "Słowa wsparcia" i "przekazanie Ukrainie kolejnego uzbrojenia" to dwie odpowiedzi, które wskazała ponad połowa ankietowanych w badaniu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Na słowa wsparcia wskazało 53,1 proc. pytanych, a przekazanie uzbrojenia Ukrainie - 50,4 proc. Trzecią najczęściej wybieraną odpowiedzią było "przysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski". Takiej deklaracji spodziewa się prawie 43 proc. pytanych.

W sondażu dla "DGP" i RMF FM respondenci wskazywali także, że spodziewają się "przekazania Polsce kolejnego uzbrojenia" (38 proc.) oraz "ogłoszenia szybkiej budowy kilku baz USA w Polsce" (21,3 proc.). Po 7 proc. wskazań zyskały także dwie inne odpowiedzi: "zapowiedź wysłania do Ukrainy amerykańskich żołnierzy" oraz "zapowiedź wysłania do Ukrainy żołnierzy NATO".

W badaniu Polacy odpowiedzieli na jeszcze jedno pytanie: "Czy pozycja międzynarodowa Polski umocniła się od czasu wybuchu wojny?". Twierdzącej odpowiedzi udzieliło ponad 62 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest ponad 31 proc. respondentów.

Niespodziewana wizyta Joe Bidena w Kijowie. "Macie ogromny przywilej tego, że idziecie tą drogą"

Prezydent USA Joe Biden, który w poniedziałek złożył wizytę w stolicy Ukrainy, uczestniczył we wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Biden podkreślił, że niezwykle ważne jest to, że w centrum Kijowa może stanąć prezydent USA i przypomniał, że Stany Zjednoczone ostrzegały świat, że Putin zaatakuje.

Bardzo dużo się zmieniło. Cieszę się, że mogę być znowu w Ukrainie. Natomiast Ukraińcy niesamowicie zmienili się też jako ludzie, bardzo się rozwinęli. W tej chwili widzę tu ogromny postęp w zakresie demokracji, wolności. Macie ogromny przywilej tego, że idziecie tą drogą

- podkreślił Joe Biden. Prezydent USA przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu wyrazy wsparcia ze strony Kongresu. - Wiemy, że musimy być absolutnie zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy. Ukraina jest teraz ucieleśnieniem walki o wolność i demokrację - dodał amerykański przywódca.

Joe Biden w Kijowie. Plany prezydenta USA były utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili

Amerykański prezydent złożył niezapowiedzianą, kilkugodzinną wizytę w Kijowie. Spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapowiedział nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy oraz nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. Była to pierwsza wizyta Joe Bidena w Ukrainie od czasu, gdy Rosja zaatakowała ten kraj.

Z Kijowa Joe Biden pociągiem pojechał do Przemyśla, a stamtąd samochodami do Rzeszowa. Po drodze do Warszawy prezydent Joe Biden przeprowadził telefoniczną rozmowę z włoską premier Giorgią Meloni, która jest w drodze do Ukrainy.

Wizyta Joe Bidena w Ukrainie do ostatniej chwili trzymana była w ścisłej tajemnicy. Dopiero po jej zakończeniu amerykańskie media poinformowały, że minionej nocy prezydent przyleciał do Rzeszowa, a następnie przez 10 godzin jechał pociągiem do Kijowa.

