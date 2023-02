Joe Biden już w Polsce. Prezydent USA rusza w drogę do Warszawy

Pociąg z prezydentem USA Joe Bidenem przybył w poniedziałek ok. godz. 21 do Przemyśla. Polityk został następnie przewieziony na lotnisko Rzeszów Jasionka. Z niego poleci następnie do Warszawy. Ma wylądować w stolicy Polski ok. godz. 23.

3 Joe Biden. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Evan Vucci / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl