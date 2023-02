Plan wizyty Joe Bidena w Polsce. Biały Dom opublikował szczegóły [HARMONOGRAM]

Wizyta prezydenta USA potrwa do środy 22 lutego. W trakcie swojego pobytu Joe Biden spotka się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i pracownikami ambasady USA w Warszawie. Biały Dom opublikował szczegóły dotyczące wizyty amerykańskiego przywódcy w Polsce.

Joe Biden 21 lutego wygłosi przemówienie w Warszawie

Oficjalnie wydarzenia z udziałem prezydenta Joe Biden rozpoczną się we wtorek 21 lutego. Tego dnia spotka się on z Andrzejem Dudą. Wiadomo, że tematem rozmów będzie współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO. O 17:30 odbędzie się wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Jedyny warunek uczestnictwa to uprzednie zarejestrowanie za pomocą formularza, który można znaleźć TUTAJ. W formularzu należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy.

Według informacji na stronie amerykańskiej ambasady bramki zostaną otwarte już o godzinie 14:00. Wydarzenie będzie miało charakter plenerowy, w związku z czym organizatorzy proszą o dostosowanie swojego ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Na miejscu obowiązywać będzie kontrola bezpieczeństwa. Niedozwolone będzie wniesienie dużych toreb, parasoli, transparentów, plakatów, flag czy niebezpiecznych przedmiotów. W związku z wprowadzeniem środków bezpieczeństwa należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w ruchu dla pieszych i użytkowników komunikacji miejskiej.

Według serwisu tvn24.pl przemówienia Joe Bidena ma wysłuchać na żywo około 20 tys. osób.

Joe Biden w Warszawie. Utrudnienia - zamknięte ulice i parkingi [MAPA]

W środę prezydent USA spotka się z sekretarzem generalnym NATO

Amerykański korespondent Polskiego Radia poinformował w mediach społecznościowych, że w środę w programie przewidziano dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO. W komunikacie opublikowanym przez Biały Dom napisano, że spotkanie to ma "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu". Wcześniej poinformowano także, że tego dnia Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

Plan wizyty Joe Bidena w Polsce [HARMONOGRAM]

21 LUTEGO

Po godzinie 13:00 - spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą.

Po spotkaniu odbędą się rozmowy w szerszych delegacjach (prezydenci, osoby towarzyszące, w tym ministrowie).

Godzina 17.30 - przemówienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego.

22 LUTEGO