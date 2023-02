Nadciąga cyklon Willy. Najsilniej zawieje na wybrzeżu. IMGW wydało ostrzeżenia

Zobacz wideo Jak opłacalna jest energia wiatrowa?

Poniedziałek będzie kolejnym dniem z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tym razem za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii nad Skandynawię i Bałtyk.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego - najniższego stopnia - wydano dla niemal całego kraju. Prognozuje się podmuchy o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h. Na wybrzeżu z kolei obowiązują alerty drugiego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 95 km/h.

IMGW nie wydało ostrzeżeń dla Śląska.

Pogoda 20.02.2022. Na południu kraju roztopy

W południowej części kraju (powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki, wadowicki, nowotarski, tatrzański, suski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki) prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C do 5°C, a temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Związany z niżem układ frontów atmosferycznych przyniesie też opady.

