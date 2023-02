Kolejny niż wykształcił się nad Atlantykiem i z czasem zacznie przesuwać się w kierunku Europy Środkowej. Będzie też przybierał na sile. Jak podaje tvnmeteo.pl, niż zacznie oddziaływać na pogodę w nocy z niedzieli na poniedziałek 20 lutego i będzie "wędrował" tą samą trasą, co cyklon Ulf.

Pogoda na poniedziałek 20 lutego. Cyklon Willy przyniesie kolejną wichurę

W niedzielę opady deszczu i śniegu przyniósł niż Volker, który będzie oddziaływał jeszcze w poniedziałek. Za nim jednak napłynie kolejny wir niżowy - cyklon Willy, który utworzył się nad Atlantykiem, w okolicach Islandii i z czasem przesunie się nad kontynentalną Europę. Jak podają Fani Pogody, Willy prawdopodobnie nie będzie tak głębokim cyklonem, jak Ulf.

Niż Volker przyniesie ulewy. IMGW ostrzega: Gołoledź i stany alarmowe

Najpierw front przesunie się nad wybrzeże, z czasem uderzy także w zachodnią Polskę. Około godziny 15 już w całym kraju porywy wiatru będą umiarkowane lub silne. Do godzin wieczornych front przesunie się nad centralną i wschodnią Polskę. Cyklon Willy będzie dawał się we znaki także we wtorek 21 lutego - w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim porywy będą silne. W pozostałych regionach porywy będą umiarkowane. Na nizinach wiać będzie w porywach od 60 do 90 kilometrów na godzinę, a w górach i nad morzem powyżej 100 kilometrów na godzinę.

Na poniedziałek 20 lutego wydane zostały także ostrzeżenia meteorologiczne. We wszystkich województwach obowiązują alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu" - podaje IMGW. Na wybrzeżu alerty dotyczące wiatru zostały podniesione do drugiego stopnia - tam też będzie wiało w porywach do 95 km/h. Na południu Polski obowiązywać będą także alerty dotyczące gołoledzi.

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że we wtorek 21 lutego alerty przed wiatrem wydane zostaną w województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W województwie podlaskim pojawi się też gołoledź, a w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim mogą być wydane alerty dotyczące roztopów. W środę 22 lutego alerty mogą obowiązywać na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu w związku z roztopami.

