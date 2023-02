Wichury nad Polską. Dziesiątki tysięcy odbiorców bez prądu. Na Śnieżce aż 198 km/h

"198 km/h - taka prędkość porywu wiatru została odnotowana w nocy i o 7:00 rano na Śnieżce" - podał w sobotę Karkonoski Park Narodowy. Jak przekazano, pomiar 10-minutowy z godz. 7 wykazał 137 km/h.

REKLAMA

"Pokrywa śniegu na szczycie zmalała o 3 cm do 73 cm. Warunki do wędrówek są bardzo trudne w całych Karkonoszach. Szlaki nieprzetarte" - poinformowali pracownicy KPN.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak podsumował w sobotę przed godz. 12, że interwencji związanych z usuwaniem skutku silnego wiatru było w skali kraju ponad 3,2 tys.

Według stanu na godz. 14 prądu nie miało blisko 100 tys. odbiorców (najwięcej w woj. pomorskim - 58 tys.).

Zobacz wideo Wjechał autobusem na przejazd kolejowy, gdy zamykały się rogatki. 59-latek był pod wpływem narkotyków

Pogoda. IMGW: Noc pochmurna, deszcz lub deszcz ze śniegiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w sobotę wieczorem, że dzień był "ciepły, choć bardzo wietrzny". W Legnicy zanotowano 11,1 stopni Celsjusza, najniższa temperatura maksymalna była w Ustce - 5,5 stopnia.

IMGW zapowiada, że noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna, za wyjątkiem północnych rejonów.

"Na zachodzie i południu deszcz lub deszcz ze śniegiem, miejscami do 12mm. Wysoko w górach śnieg, do 10 cm. Temperatura minimalna od -1 stopnia do 5 stopni Celsjusza. Porywy na południu do 85 km/h, nad morzem do 60 km/h, z kierunków zachodnich" - dodają synoptycy.

Wichury w Polsce. Ponad 1800 interwencji strażaków. Uszkodzone budynki