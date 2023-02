Pogoda. Wichura przywieje ulewę. W Polsce ma spaść ponad 20 litrów wody na m2

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, orkan Otto przesunie się pod koniec dnia nad Rosję. W tym czasie jednak od zachodu do Polski zacznie nadciągać kolejny front atmosferyczny. W godzinach popołudniowych centrum frontu znajdzie się nad Wielkopolską.

Niż Volker przyniesie ulewny deszcz. Najwięcej opadów spadnie w zachodniej i południowej Polsce

W sobotę 18 lutego oraz w nocy z sobotę na niedzielę 19 lutego padać będzie w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim. W górach, a zwłaszcza a Tatrach, spadnie śnieg. Pod wieczór strefa opadów przesunie się też na Podkarpacie, Lubelszczyznę i południowo-zachodnie Mazowsze. W nocy front nadciągnie nad zachodnią Ukrainę. W niedzielę padać będzie miejscami w powiatach od Dolnego Śląska przez Podkarpacie.

Na wspomnianym obszarze synoptycy zapowiadają umiarkowane, a okresami silne opady. Na zachodzie i południu Polski spadnie do 15-25 mm wody na metr kwadratowy. "To sporo jak na luty, zwłaszcza, że norma miesięczna opadów w tych regionach Polski w wielu miejscach sięga 20-40 mm" - podaje portal. Lokalnie w górach opady, w większości śniegu, mogą być jeszcze większe.

Z kolei portal Fani Pogody prognozuje, że w poniedziałek 20 lutego we wschodniej Polsce pojawi się śnieżyca. "Wczesnym popołudniem front znajdował będzie się w pasie centralnym kraju. W kolejnych godzinach przesuwał będzie się on dalej na wschód. I to właśnie w północno-wschodniej połowie kraju w poniedziałek po południu śnieżyca będzie najsilniejsza" - podaje portal. Jak jednak dodaje, w tej części kraju temperatura wzrośnie do 5 stopni, dlatego padający śnieg bardzo szybko się stopi.

