Firma, która otrzymała dofinansowanie, została założona przez 27-letniego Kacpra Wiśniewskiego 10 dni przed terminem złożenia wniosków w konkursie. Co ciekawe, została zarejestrowana pod dawnym adresem Partii Republikańskiej.



Firma otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 mln złotych. Pod tym samym adresem była wcześniej zarejestrowana partia Adama Bielana

Według Republikanów to przypadek, że pieniądze trafiły do firmy, która znajduje się pod tym samym adresem, co dawniej siedziba Partii Republikańskiej. Spółka, która została założona przez 27-latka, powstała zaledwie 10 dni przed składaniem wymaganych wniosków do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rozdysponowano w nim 811 mln złotych, co nadal budzi wiele kontrowersji, jednak dofinansowanie niewielkiej firmy Postquant jest wyjątkowo zastanawiające.

Jest to spółka o kapitale zakładowym 5 tys. zł, o ograniczonej odpowiedzialności. Wniosek złożony przez firmę w konkursie miał otrzymać najniższą ocenę, został również zgłoszony w ostatniej chwili. Jak informuje Wirtualna Polska, w ostatnim dniu składania wniosków, wydłużono możliwość nadsyłania zgłoszeń z godz. 16:00 do północy. Gdy składanie wniosków się zakończyło, zwiększono też kwotę, która zostanie rozdysponowana z 645 mln zł do 811 mln zł.

Według ustaleń Wirtualnej Polski - firma Postquant jest zarejestrowana pod adresem Jana Heweliusza 11/811 w Gdańsku. W tym samym miejscu wcześniej była zarejestrowana siedziba Partii Republikańskiej, której prezesem jest Adam Bielan, a wiceprezesem Jacek Żalek, który nadzorował NCBiR. Rzecznik partii Szymon Stachowiak zapewniał, że to przypadek, że spółka i partia była zarejestrowana pod tym samym adresem. - Zmieniliśmy siedzibę we wrześniu 2021 r. - przekazał Stachowiak. Zapewnił również, że działacze Republikanów nie znają założyciela spółki, która otrzymała dofinansowane.

Przyznano dotację, swoje stanowiska straciło kilka osób

Gdy informacje na temat dotacji zostały ujawnione, odwołany został m.in. Paweł Kuch - p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast NCBiR złożyło zawiadomienie do prokuratury o "możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu 'Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe" - przekazuje WP. Z kolei Jacek Żalek, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego, stracił nadzór nad NCBiR.

