Sidnauke podczas jazdy samochodem prowadziła transmisję na żywo. Zerkała na telefon i potrąciła psa

Podczas jazdy samochodem Sidnauke w powiedziała do swoich widzów, że przy drodze biega dużo psów. Mimo tego streamerka kontynuowała jazdę, transmisję i sprawdzała powiadomienia na telefonie. W pewnym momencie powiedziała widzom, że potrąciła jednego psa.

- Przejechałam psa! K..., przejechałam psa! - mówiła na nagraniu. Filmik natychmiast pojawił się w innych mediach społecznościowych. Oprócz reakcji Sidnauke słychać na nim również skomlenie psa. Podczas nagrania wysiada z samochodu i zastanawia się, czyj to pies.

Konto streamerki zostało zablokowane w serwisie Twitch

Na następnym nagraniu Sidnauke odniosła się do sytuacji. Nie poczuwała się do winy i podkreśliła, że winni są właściciele psów. - Nie powinny psy biegać na wolności. Jest to złe i niezgodne z prawem - mówiła streamerka. Sidnauke nie zwróciła nawet uwagi na to, że podczas prowadzenia samochodu zerkała w telefon, co odwracało jej uwagę od tego, co działo się na drodze. Jej profil w serwisie Twitch został już zablokowany. "Ten kanał jest obecnie niedostępny z powodu naruszenia wytycznych dotyczących społeczności lub warunków korzystania z usługi Twitcha" - informuje serwis.

Według art. 45 ust. 2 pkt 1 Kodeksu drogowego "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Grozi za to mandat do 500 zł. Jeśli dojdzie w wyniku tego do potrącenia np. zwierzęcia, kierowca jest zobowiązany do udzielenia mu pomocy.

