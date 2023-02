IMGW: W nocy wiatr nawet do 170 km/h. W sobotę także mocno powieje

Noc z piątku na sobotę oraz sama sobota w wielu miejscach w Polsce również może okazać się wietrzna - wynika z prognoz IMGW. Instytut ostrzega przed silnym wiatrem w nocy: nad morzem w porywach do 125 km/h, na północy i w centrum kraju do 100 km/h, na południu do 80 km/h, a w Sudetach nawet do 170 km/h. W związku z pojawieniem się orkanu Otto, RCB wysłało SMS-owe ostrzeżenia do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie całej Polski.

