Piława Górna. Nie żyje 61-letni kierowca wozidła. Wyskoczył z kabiny, pojazd zmiażdżył mu nogę

Do wypadku doszło we wtorek po południu. 61-letni mężczyzna kierował wozidłem przewożącym 50 ton ładunku.

Jak relacjonował w rozmowie z tvn24.pl prok. Emil Wojtyra z Prokuratury Rejonowej w Dzierżonowie, w trakcie jazdy po wzniesieniu pojazd przestał hamować.

- Mężczyzna próbował go jeszcze zatrzymać, ale kiedy zauważył, że to niemożliwe, wyskoczył z pojazdu. Niestety zrobił to na tyle nieszczęśliwie, że pociągnął za kierownicę, gwałtownie skręcił, przy wyskoku zahaczył jeszcze o drabinkę i wpadł gdzieś pomiędzy głazy zabezpieczające drogę a koła pojazdu - mówił prokurator.

Kośmin. Wypadek na terenie kopalni. 61-latek nie żyje

Jedna z nóg 61-latka została zmiażdżona. Mężczyznę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Wozidło zapaliło się, pożar ugasili strażacy.

W piątek prokuratura otrzymała informację o śmierci mężczyzny. W przyszłym tygodniu będą znane wstępne wyniki sekcji zwłok.

Na razie nie wiadomo, co było powodem tragedii. Śledczy sprawdzą, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy ktoś mógł dopuścić się błędu lub zaniedbania obowiązków.