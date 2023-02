Orkan Otto nadchodzi. Alert RCB przed wichurami w całej Polsce. "Naładujcie telefony"

Zobacz wideo Ustawa wiatrakowa? Idzie w dobrym kierunku, ale to nie to o czym marzę

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę pod koniec tygodnia będzie kształtował głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi, przemieszczający się znad Morza Norweskiego nad środkowy Bałtyk. Choć początkowo miał to być cyklon Ulf, synoptycy sklasyfikowali go jako orkan Otto. Przyniesie on przede wszystkim bardzo silny wiatr, ale także duże zachmurzenie i opady deszczu, lokalnie również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

Orkan Otto naciera. IMGW ostrzega przed wichurami

W związku z wichurami, które ma przynieść orkan Otto, IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ten ostatni alert obowiązuje w części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu i do 125 km/h na wybrzeżu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano.

W pozostałych województwach również silnie zawieje - prognozowane są podmuchy do 80 km/h.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia przed wichurami. "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - tak brzmi komunikat RCB.

"Zapewnijcie sobie dostęp do świec"

Samorządowcy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w nadchodzących godzinach - m.in. o unikanie otwartych przestrzeni, zatrzymywanie się pod drzewami, rusztowaniami, trakcjami elektrycznymi czy zabezpieczenie przedmiotów na balkonach. Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski zaapelował, aby "zapewnić sobie dostępu do świec, zapałek, latarek oraz naładować telefonów". Wezwał również do "zamknięcie zwierząt trzymanych na dworze w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach".

- Prosimy wszystkich o uprzątnięcie balkonów, zabranie z nich wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr. Prosimy o pozamykanie okien, o uważanie na siebie i sąsiadów, dbajmy o siebie wzajemnie, pomagajmy w razie potrzeby - podkreśliła, cytowana przez tvn24.pl, rzecznik prasowa olsztyńskiego ratusza Marta Bartoszewicz.

