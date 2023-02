Zobacz wideo W PiS panuje aplauz dla usunięcia Solidarnej Polski? "Nie wątpię"

Hanna Gill-Piątek zapytała ministerstwa o umowy zawierane przez resort z podmiotami powiązanymi z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Od niektórych posłanka otrzymała już odpowiedzi.

- Ojciec dyrektor zbiera na tacę przed wyborami po wszystkich ministerstwach. Co łaska. Jak już kiedyś mówiono w Toruniu, Przemysław Czarnek to najlepszy minister edukacji po wojnie - podkreśliła posłanka w rozmowie z naTemat.pl.

Przemysław Czarnek dofinansowuje podmioty związane z Rydzykiem

Jak wynika z odpowiedzi Wojciecha Marudzka, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w 2021 roku Fundacja Lux Veritatis otrzymała 122 926 złotych na emisję telewizyjnych spotów reklamowych "Laboratoria Przyszłości" w ramach kampanii społecznej dotyczącej popularyzacji nauki oraz budowania zaangażowania w naukę wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnych społeczności.

W tym samym roku resort podpisał umowę z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na realizację projektu "Legia Akademicka", mającego na celu realizację programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Uczelni wypłacono wówczas 6 tys. złotych.

Toruńska akademia otrzymała również pieniądze w ramach "wsparcia uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość". Jak możemy przeczytać w odpowiedzi Wojciecha Marudzka, działanie to "polegało na utworzeniu mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych on-line celem ich archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia uczelni". Na to przedsięwzięcie przeznaczono 69 976 złotych.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej dostała również 12 600 złotych na organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Miały wyrównać szansę edukacyjnych studentów, którzy ostatnie trzy semestry w szkole średniej uczyli się zdalnie.

Kolejna umowa zawarta została na 200 tys. złotych. Jej przedmiotem było "przeprowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki zgodnie ze standardami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w latach akademickich 2021/2022, 2022/2023".

Uczelnia otrzymała też dotację podmiotową na świadczenia dla studentów - w 2021 roku było to 485,6 tys. złotych, a w 2022 roku - 447,2 tys. złotych.

Warto zaznaczyć, że to tylko niektóre umowy, które resort kierowany przez Przemysława Czarnka zawarł z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało również pieniądze Fundacji "Nasza Przyszłość". Na projekt "Poznaj Polskę", obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Przemysława Czarnka, przeznaczono łącznie blisko 40 tys. złotych.

Instytucja otrzymała także 530 tys. złotych na remont, budowę, dostosowanie i wyposażenie obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek edukacyjnych".

Nie tylko MEiN. Instytucje związane z Rydzykiem dotowały też inne resorty

Jak się okazało, instytucje związane z Rydzykiem finansowały także inne ministerstwa. Na przykład Ministerstwo Finansów zawarło umowę na emisję spotów informacyjnych kampanii dotyczącej zmian w prawie podatkowym w TV Trwam, opiewające na kwotę 299 tys. złotych. Analogiczne umowy na kwoty 299 412 złotych i 79 950 złotych zawarł także resort rodziny i polityki społecznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska również zawarło umowy na emisję spotów w TV Trwam. Chodzi o kwoty 47 109 złotych i 104 171 złotych.

MSZ przekazało dotacje dla Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - ich łączna kwota wynosi 430 160 złotych. Pieniądze te zostały przekazane na projekty "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021 w Toruniu" oraz "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024 w Toruniu".

Z kolei Fundacja Lux Veritatis dostała 95 250 złotych na realizację zadania publicznego "Trzej Generałowie", polegającego na produkcji trzech filmów dokumentalnych średniometrażowych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawarło umowy opisane jako emisja spotu dla kampanii informującej o zakończeniu negocjacji unijnego budżetu na lata 2021-2027, realizowana w okresie od 26 stycznia do 10 lutego 2021 r. o wartości 29 643,00 zł oraz zakup czasu antenowego poświęcony tematyce Funduszy Europejskich na antenie Telewizji Trwam realizowana w okresie od 23 listopada 2021 r. do 15 marca 2022 r. o wartości 249 990,00 zł (wartość dokonanej płatności 79 950,00 zł)".

MSWiA podpisało z kolei umowę bezkosztową, w ramach której studenci uczelni Tadeusza Rydzyka dostają się na praktyki w resorcie

Kancelaria Premiera i Ministerstwo Zdrowia poprosiły o przedłużenie czasu na odpowiedź, a MON nie odpowiedział na pytania Hanny Gill-Piątek. Pozostałe resorty poinformowały, że nie zawierały umów z redemptorystami.

