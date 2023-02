Ordo Iuris znowu odleciało. W siedzibie Episkopatu. Proponuje m.in. klauzulę sumienia dla farmaceutów

Zobacz wideo W PiS panuje aplauz dla usunięcia Solidarnej Polski? "Nie wątpię"

Swoje pomysły prawicowy instytut przedstawił w środę w siedzibie Episkopatu. - W roku wyborczym, w którym partie polityczne będą prezentowały swoje programy na kolejne lata, nie może zabraknąć dyskusji nad zmianami, które w pełniejszy sposób urzeczywistnią możliwość realizacji jednej z najważniejszych wolności - wolności sumienia i religii - podkreślił Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Jak dodał, w tym celu instytut przygotował pakiet propozycji legislacyjnych.

Ordo Iuris chce klauzuli sumienia dla farmaceutów

Jeden z pomysłów dotyczy rozszerzenia klauzuli sumienia na inne zawody, m.in. na przedsiębiorców lub farmaceutów. To oznaczałoby, że pracownik apteki mógłby np. odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że należy wprowadzić ustalenia branżowe lub zmiany w Kodeksie pracy, aby zabezpieczyć możliwość swobodnego korzystania z klauzuli sumienia.

Propozycje Ordo Iuris dot. duchownych i wspólnot religijnych

Jerzy Kwaśniewski powiedział też, iż projekt precyzuje pracę kapelanów, dostęp do opieki duszpasterskiej pacjentów i personelu medycznego. Przypomniał, że w czasie pandemii kapelani - formalnie będący pracownikami szpitala - mieli problemy z poruszaniem się między oddziałami, podczas gdy innym pracownikom medycznym i technicznym nie utrudniano swobodnego przemieszczania się po placówce.

- Jedna z propozycji legislacyjnych reguluje także kwestię obostrzeń dotyczących praktyk religijnych, jak na przykład ograniczeń liczebności wiernych w świątyniach - zaznaczył prezes Ordo Iuris. Tłumaczył, że zgodnie z konstytucją państwo czy rząd mogą jedynie rekomendować pewne rozwiązania, natomiast decyzje o ich zastosowaniu podejmuje strona kościelna.

Inną z propozycji jest wprowadzenie religii na listę dodatkowych przedmiotów maturalnych, co - jak wskazuje instytut - umożliwiałoby wydziałom filozoficznym i teologicznym lepszą weryfikację kandydatów.

Ordo Iuris porusza również kwestię zakresu uprawnień, jakie ustawodawca przyznaje wspólnotom religijnym już w dniu ich rejestracji. "Instytut wskazuje, że potrzebna jest debata na temat przyznawania wspólnotom religijnym szerokich uprawnień w sferze edukacji, kultury czy finansów dopiero po uchwaleniu w odniesieniu do nich ustawy partykularnej. Trzecia z propozycji odnosi się natomiast do kwestii niezwrócenia Kościołowi katolickiemu nieruchomości ziemskich o szacunkowej wartości 3,7 mld zł i wynikającego z tego faktu utrzymywania Funduszu Kościelnego jako elementu finansowania o charakterze restytucyjnym" - czytamy w komunikacie.

Kościół popiera pomysły konserwatywnego instytutu?

"Rzeczpospolita" zapytała Konferencję Episkopatu Polski, czy fakt, iż Ordo Iuris przedstawił swoje projekty w siedzibie KEP, oznacza, że biskupi je popierają. "Konferencja Episkopatu Polski nie była organizatorem tego spotkania" - odpowiedziało biuro prasowe i poleciło zwrócić się do Katolickiej Agencji Informacyjnej, która była współorganizatorem wydarzenia.

Problem w tym, że właścicielem KAI jest właśnie Episkopat.

"Rzeczpospolita" zwróciła się również do dr. hab. Pawła Boreckiego z Zakładu Prawa Wyznaniowego UW z prośbą o skomentowanie pomysłów Ordo Iuris. - Rozszerzanie klauzuli sumienia oznacza podważanie zasady, że prawo ma charakter powszechnie obowiązujący, zaś jeśli chodzi o Fundusz Kościelny, według innych wyliczeń państwo oddało już z naddatkiem to, co zabrało - powiedział.

