"Willa plus" to dla nich za mało, już wnioskują o kolejne dotacje. Instytut Glińskiego utajnia kwoty

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 40 mln zł 45 organizacjom w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". 12 z nich otrzymało dotacje na zakup nieruchomości, które za parę lat będą mogły przeznaczyć na cele komercyjne lub sprzedać. W związku z tym program zyskał już niechlubne miano "willa plus".

TVN24 ujawnia, że 16 z 45 beneficjentów konkursu ubiega się już o kolejne dotacje. Tym razem od Narodowego Instytutu Wolności, któremu jesienią ubiegłego roku zwiększono budżet o 890 mln zł. NIW zarządza m.in. dwoma programami, na które zwrócili uwagę dziennikarze TVN-u.

Chodzi o Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, którego głównym celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), w ramach którego organizacje mogą dostać pieniądze na rozwój instytucjonalny i realizację celów statutowych.

Willa plus to nie koniec. Znów nieprzejrzyste zasady

Dziennikarze TVN Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak nad kwestią dotacji pracują od kilku miesięcy. Od października starali się otrzymać informacje o konkursach organizowanych przez MEiN. Bez skutku, mimo zapewnień polityków z obozu rządzącego, że wszystko jest transparentne.

Według ustaleń dziennikarzy problem z transparentnością nie dotyczy jednak tylko konkursów organizowanych przez resort Czarnka. Boryka się z nim także podlegający wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu NIW, a właściwie wspomniane wyżej programy, które organizuje instytut. W szczególności chodzi to o NOWEFIO, w ramach którego formalną ocenę wniosków o dofinansowanie na 2023 rok zakończono w grudniu ubiegłego roku, jednak kwot, o które wnioskują organizacje, nie podano. W przypadku drugiego z nich, PROO, upubliczniono, o jakie dofinansowania ubiegają się wnioskodawcy.

Biuro komunikacji i promocji instytutu przekazało, że zgodnie z regulaminem konkursu, nie ma obowiązku podawania kwot, o które wnioskowano w przypadku pierwszego z programów. W poprzednich dwóch edycja NOWEFIO, a także w trzech edycjach jego poprzednika, FIO, kwoty te jednak podawano. W tegorocznym konkursie z tego zrezygnowano, mimo że jego zasady nie zostały zmienione.

Dostali pieniądze z "willi plus", teraz ubiegają się o kolejne dotacje

Po pieniądze do PROO i NOWEFIO zgłosiło się po 11 organizacji, które otrzymały pieniądze z "willi plus". Łącznie jednak liczba ta rośnie do 16 beneficjentów programu MEiN, ponieważ sześciu z nich startuje w obu konkursach. Jak podaje TVN24, są to:

Fundacja DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, Stowarzyszenie Anthill, Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, Fundacja Edukacji i Mediów, Fundacja Ostre Łąki, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem, Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, Ochotnicza Straż Pożarna "Racula" w Zielonej Górze, Fundacja Filii Dei, Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat", Fundacja Polska Wielki Projekt, Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes, New Europe Foundation.

Dziewięć z nich otrzymało pieniądze konkretnie na zakup nieruchomości. Jak sprawdzili dziennikarze TVN-u, wnioski dotyczą najróżniejszych programów i opiewają na setki tysięcy złotych, mimo że z "willi plus" organizacje te otrzymały już dofinansowania idące niekiedy w miliony złotych.